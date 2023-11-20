«فوركاست»: الإطار التنظيمي المتطور يجذب بورصات العملات المشفرة إلى دبي

أعلنت منصة ((فوركاست)) المتخصصة في تقنيات البلوك تشين، والتكنولوجيا الناشئة، والعملات المشفرة، أن القيود المشددة التي باتت دول العالم تفرضها على بورصات العملات المشفرة، تحفز أغلب هذه البورصات على الاتجاه إلى دبي بسبب إطارها التنظيمي المتطور فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وفي تقرير حول العلاقات الهندية الإماراتية، وكيف تجاوزت الإطار التجاري لتمتد إلى العملات المشفّرة وتقنيات البلوك تشين، نقل الموقع عن تقرير للبنك المركزي الهندي، أن الهنود المقيمين في الإمارات يشكلون 18 % من إجمالي التحويلات المالية البالغة 110 مليارات دولار إلى الهند. وبحسب المنصة فإن العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات تخطت التحويلات المالية لتشمل الآن عالم ((ويب3))، الذي يعتمد على تقنية ((بلوك تشين)).

وبحسب التقرير؛ فإن الإمارات والهند يستكشفان حالياً إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية بين البنوك المركزية في البلدين؛ لا سيما بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 85 مليار دولار خلال 2022. وتشير المنصة إلى أن هناك أكثر من 90 ألف شركة هندية مسجلة في غرف دبي، وحتى معرض جيتكس للتكنولوجيا شهد حضور أكثر من 300 شركة هندية ناشئة، بنسبة نمو 3 أضعاف العام الماضي.

سوق دبي للعملات الرقمية

واستشهدت المنصة بمؤشر ((تشيناليسيس)) للعملات المشفرة؛ الذي تصدرته الهند خلال 2023، وهي الآن ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم المعاملات لكن التقرير يؤكد أن العملات المشفرة في الهند تشهد عزوفاً من جانب المستثمرين فيها؛ نتيجة للقواعد الضريبية الصارمة التي تفرضها الحكومة الهندية؛ لكن النظام البيئي المواتي للعملات المشفرة في دبي يجذب الاستثمارات الهندية الهنود بمجال العملات المشفرة. وأشارت منصة ((فوركاست)) إلى أنه خلال 2023، شهد المتداولون الهنود للعملات المشفرة عام سيئاً، مع ارتفاع الضريبة بنسبة 1 % على معاملات العملات المشفرة التي تزيد عن 10 آلاف روبية (نحو 120 دولاراً).

وأكدت المنصة أن الضرائب المنخفضة، وسهولة تأسيس الأعمال، والقوانين المنظمة للعملات المشفرة في دبي، جنباً إلى جنب مع سهولة الوصول إلى الأسواق الأخرى كأوروبا وآسيا، كل ذلك جعل سلسلة من شركات العملات المشفرة تتجه نحو دبي.

ونقلت منصة ((فوركاست)) تصريحات لبلال جاسوما رئيس تطوير الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة خلال قمة مستقبل البلوك تشين، التي عقدت في دبي خلال أكتوبر الماضي، والتي قال فيها: ((يمكن لمشاريع العملات المشفرة الوصول إلى بقية دول العالم عبر دبي)). ويضم مركز دبي للسلع المتعددة نحو أكثر من 23 ألف شركة، من بينها 3700 شركة هندية. وخلال 2022، افتتحت غرفة دبي مكتباً تمثيلياً في مومباي، خلال مايو الماضي، لزيادة عدد أعضائها، وتوفير تراخيص مخصصة للشركات الهندية. واستعرضت المنصة اختصاصات هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي تنظم عمل العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة.

وقالت سونيتا خاطري، المدير التجاري لمركز دبي التجاري العالمي: ((صاغت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لوائحها لتكون قابلة للتكيف مع متطلبات السوق وتكون مرنة في معالجة مخاطر السوق العالمية، بهدف جذب رواد الأعمال لترسيخ مكانة دبي كمركز مركزي لـ Web3)).

وقال موقع منصة ((بينانس)) أستراليا، للعملات المشفرة، التي حصلت على الترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي مؤخراً، أن التحول إلى دبي جاء لأن تنظيم العملات المشفرة في أستراليا كان بطيئاً. وقالت كارولين باولر، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس أستراليا: ((كنا البورصة الأسترالية الوحيدة المتخصصة في العملات المشفرة؛ لكن مع الصعوبات والتحديات المتعلقة بالترخيص والوقت الذي يستغرقه الأمر حتى يؤتي ثماره، فإننا نتطلع الآن بنشاط إلى التوسع في الخارج)).

وقال جيمي نجوين، الرئيس التنفيذي لشركة نيو وين جلوبال المتخصصة في تقنية البلوك تشين إن ((تضييق سوق العملات المشفرة في أمريكا، دفع الكثير من اللاعبين الرئيسين في العملات المشفّرة مثل بورصة (كوين بيز) للتقدم بطلب للحصول على تراخيص في دبي)). ويعتقد نجوين أن السبب في ذلك هو وضوح دبي في خلق الإطار التنظيمي اللازم للعملات المشفرة مع إطلاق هيئة تنظيم الأصول الافتراضية)).

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