الإمارات تستشرف مستقبل الطيران عالمياً بوقود منخفض الكربون

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، شهدت دبي أمس انطلاق أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي ((إيكاو)) في شأن الطيران وأنواع الوقود البديل، بحضور دولي واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 40 وزيراً، إلى جانب وفود حكومية من أكثر من 90 دولة، وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات صلة، ورؤساء تنفيذيين لكبار شركات الطيران وشركات إنتاج الوقود والشركات المصنعة للطائرات.

جلسات

وتمتد أعمال المؤتمر في الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتشمل أجندته جلسة وزارية رفيعة المستوى تعقبها عدة جلسات للوفود الحكومية من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ((إيكاو)) وبحضور ممثلين من شركات الطيران وشركات إنتاج الوقود وعدد من المنظمات ذات الصلة والتي ستشارك بصفة مراقب، وذلك لمناقشة 5 بنود رئيسة على مدار 17 جلسة، تتركز في مستجدات إنتاج الطاقة النظيفة والسياسات اللازمة لدعم التحول نحو إنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام والأنواع الأخرى من الوقود النظيف (مثل الهيدروجين)، وكذلك سبل دعم الدول لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، وآليات التمويل اللازمـة، ومراجعة الهدف الطموح طويل الأجل لإيكاو للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050.

حياد مناخي

وكانت النسخة الأولى لهذا المؤتمر قد انطلقت في سنة 2009 في البرازيل، وتلتها النسخة الثانية في المكسيك في سنة 2017، ويتطلع العالم إلى النسخة الثالثة الخاصة والحساسة، إذ تأتي مباشرة بعد قرار الجمعية العمومية 41 لسنة 2022 لمنظمة (إيكاو) المتعلقة بهدف الحياد المناخي 2050، وتهدف إلى إحداث توافق دولي في شأن ضرورة الاستثمار في تطوير وإنتاج الوقود البديل منخفض الكربون للطائرات، ومن المنتظر أن تخرج النسخة الثالثة من أعمال المؤتمر بإعلان إطار عمل عالمي واضح عن سبل التحول نحو وقود بديل ووقود منخفض الكربون في قطاع الطيران.

دور حاسم

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن صناعة الطيران تؤدي دوراً حاسماً في دعم الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتبذل الإمارات جهوداً مكثفة لتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لإنتاج وقود الطيران المستدام بما يتوافق مع طموحاتنا الوطنية إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، وبما يخدم جهودنا في تحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050.

وأضاف إن الإمارات تتبع نهجاً متوازناً لاستكشاف الفرص المستقبلية لوقود الطائرات المستدام، وتحسين كثافة الكربون في وقود الطائرات المعتمد على الهيدروكربون، ويمثل أحد محاور التحول السريع في قطاع الطاقة نحو الطاقة النظيفة. وتابع: يمثل المؤتمر منصة مثالية لتحفيز الجهود الدولية للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، بما يخدم الهدف الطموح في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطيران بحلول سنة 2050.

تحديات

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات تنموية غير مسبوقة نتيجة تداعيات التغير المناخي، لم يترك لنا خياراً آخر أمام ضرورة التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، مشيراً إلى أنه في ظل المساعي الدولية الحثيثة لإيجاد نهج واقعي لهذا التحول قادر على مواكبة الاحتياجات التنموية والاقتصادية، يظل ملف الطيران المدني أحد الملفات الرئيسة التي تشكل تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات والمستثمرين لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عالمياً.

وأكد في كلمته الافتتاحية أن ملف التغير المناخي اليوم في قائمة أولويات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، وتبذل الدولة مساعي جادة لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد منخفض الكربون، ويشكل قطاع الطيران أحد أهم محاور هذا النموذج.

وأوضح أن الإمارات كانت من أُوَل الدول التي تبنت ملف الاستدامة ومراعاة الأثر البيئي في قطاع الطيران، وقد شاركت في جميع المفاوضات التي قادتها منظمة الطيران المدني الدولي، وصدّقت جميع القرارات الدولية التي تخدم هذا التوجه، وكانت من أُوَل الدول التي أعلنت التزامها في سنة 2016 تطبيق خطة ((كورسيا)) الخاصة بالتعويض عن الكربون في النقل الجوي الدولي. وكذلك أطلقت الإمارات خريطة طريق وطنية لوقود الطيران المستدام، وحددت عبرها هدفاً طموحاً لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول سنة 2030، ما سيسهم في خفض ما يصل إلى 4.8 ملايين طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، كما أعلن القطاع التزامه الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050.

وتابع: إن هذا الالتزام الحكومي واكبته جهود متوازية من قبل القطاع الخاص بالدولة، حيث تستثمر شركاتنا الوطنية بشكل كبير في أنشطة البحث والتطوير وتعزيز البنية التحتية، وتطوير شراكات دولية لدعم إنتاج الوقود المستدام واستخداماته، وأضاف: لدينا ثقة كبيرة بأن التعاون الدولي ضمن مظلة منظمة الطيران المدني الدولي من شأنه أن يحقق تقدماً كبيراً في هذا الملف ويوجد حلولاً مبتكرة لتحدياته.

وأشار إلى أن هذا التجمع الدولي الضخم لكبار مسؤولي وممثلي مجتمع الطيران العالمي ضمن أعمال المؤتمر الثالث لإيكاو للطيران وأنواع الوقود البديل، سيشكل محطة مفصلية في مستقبل صناعة الطيران والسفر، وسينقلنا إلى مرحلة جديدة في إنتاج وقود الطيران، أكثر استدامة، ومنخفض الانبعاثات، ويسهم بشكل كبير في الوصول للحياد المناخي، وتحقيق ما التزمناه في قرار الجمعية العمومية 41 لسنة 2022 بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050.

فرصة

وقال سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي: إن المؤتمر يمثل فرصة حاسمة للدول لإظهار موقف قوي وريادي في معالجة حلول انبعاثات الطيران الدولي، والذي يُعقد قبل أيام من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((كوب 28)) هنا أيضاً في الإمارات.

وشدد أن تطوير إطار عمل عالمي قوي وطموح سيخدم جهودنا المشتركة والتزامنا إزالة الكربون من هذا القطاع.

هدف طموح

وفي كلمة مسجلة للمؤتمر، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: دعوني أبدأ بتحية القرار الصادر العام الماضي عن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ((إيكاو)) في شأن تبني الهدف العالمي الطموح للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050، إن تحقيق هذا الهدف الطموح سيكون مهمة ضخمة لقطاع الطيران، الذي يسهم بنسبة 2% من مجمل الانبعاثات الكربونية، فهو أحد القطاعات التي تشكل تحدياً كبيراً لخفض الكربون بها ولكن مع كل شيء يمكن تحقيقه بالابتكار والاستثمار.

وأضاف: إن قطاع طيران بلا انبعاثات يتطلب تحول القطاع عالمياً نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب سياسات اقتصادية جديدة وقوانين داعمة لهذا التحول وقادرة على خلق فرص اقتصادية واستقطاب الاستثمارات، ولهذا فإننا نتطلع إلى الإطار العالمي الذي سينشأ عن هذا المؤتمر لدعم التحول نحو الوقود البديل للطيران والذي سيشكل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وتابع: إن انعقاد هذا المؤتمر قبل أيام من انعقاد مؤتمر ((كوب 28)) يجعل الوقت الحالي الأنسب لتحويل هذا الطموح العالمي إلى خطط واقعية وقابلة للتنفيذ وإيجاد المسار المؤدي إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050 وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لنا جميعاً.

وكذلك شارك بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة في فعاليات المؤتمر عبر كلمة مسجلة أكد فيها أن قطاع الطيران المدني أحرز تقدماً ملموساً في مجال حماية البيئة، وخاصة بعد اتفاق باريس للمناخ في سنة 2015.

وأضاف إن القرار التاريخي لإيكاو في سنة 2016 في شأن خطة ((كورسيا))، وهي خطة لتعويض وتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، يُعد الإجراء العالمي الوحيد القائم على آليات السوق لتقليل انبعاثات الكربون، والتي شهدت استجابة دولية واسعة، فدخلت هذه الخطة حيز التنفيذ بمشاركة 126 دولة متطوعة من أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، قرار الجمعية العمومية لإيكاو العام الماضي بالالتزام بالهدف العالمي الطموح طويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطيران بحلول سنة 2050، يبرز الطموح المشترك للدول الأعضاء في إيكاو إلى تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، ويُعلن بداية فصل جديد في مسار الاستدامة في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتحويل هذا الطموح إلى واقع. وتابع إن هناك تقدماً ملموساً في تطوير حلول لإنتاج وقود منخفض الكربون ومستدام، ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات الطيران وشركات الوقود والشركات المصنعة ومؤسسات التمويل على إمكان مواصلة هذا التقدم نحو تحقيق الغايات الطموحة، مؤكداً أن التحدي كبير، ولكن التعاون المشترك يجعلنا قادرين على تجاوزه.

مسار صحيح

وفي كلمة رئيسة ألقاها السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أكد أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، ولكن لا يزال لدينا الوقت لتغيير المسار، إذا نظرنا إلى هذا التحدي أنه فرصة مشتركة للتعاون، وهذا ما تعمل رئاسة ((كوب 28)) على تحقيقه، بتكوين شراكات وتحقيق التوافق من أجل العمل المناخي الجماعي.

وأوضح أن رئاسة ((كوب 28)) وضعت خطة عمل تتألف من أربعة محاور أساسية تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز السابقة باحتواء الجميع بشكل تام.

وشدد أن التحول في الطاقة بات مطلباً حيوياً لكل القطاعات والصناعات الاقتصادية، ويمثل التحول الراهن لقطاع الطيران نحو وقود منخفض الكربون ووقود مستدام، ضرورة تنموية لدعم أهداف العمل المناخي. وأضاف: لا يمكن لأي بلد أو شركة أو فرد مواجهة تحدي هذا الحجم وحده، ولا ينبغي ترك أحد خلفاً. وأشار إلى أن التنسيق والتعاون والشراكات في ما بين الدول هو الأساس، مشيراً إلى الشراكة القائمة بين الإمارات والولايات المتحدة لتسريع الطاقة النظيفة والتي تقدم مثالاً على نوع الشراكات المطلوبة، ويمثل النقل أحد المحاور الرئيسة في هذه الشراكة.

حضر المؤتمر سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وخوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات المهمة في قطاعات الطيران والطاقة والاستثمار.

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