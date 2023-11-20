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«موديز» تتوقع تواصل الأداء القوي لعقارات الإمارات

11/20/2023 7:24:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقّعت وكالة موديز، استمرار الأداء القوي بالأسواق العقارية في الإمارات خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي وأبوظبي بنحو 15% في المتوسط منذ 2021، مع وجود نحو 80 ألف وحدة في مرحلة الإنشاء.

وأرجعت قوة أداء القطاع العقارات إلى نجاح برنامج التأشيرات المطور الذي أطلقته حكومة الإمارات، وسرعة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وكذلك استمرار ارتفاع النفط والنشاط الاقتصادي القوي. وأشارت ((موديز))، إلى ارتفاع هوامش أرباح المطورين العقاريين، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين. ولفتت إلى أن تحسن البيئة التشغيلية أدّى إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على القطاع المصرفي، موضحةً أن الأسواق العقارية في الدولة شهدت الكثير من التنوع والنضج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقالت إن ارتفاع وتيرة الطلب يوفر لشركات التطوير شروطاً مفيدة، موضحةً أنَّ السيولة التي يمتلكها المطورون سمحت لهم بتسليم قوي للوحدات في الأرباع الأخيرة، كما انخفض الإقراض لقطاعي الإنشاءات والعقارات 6% في 2022، و4% على أساس سنوي من يونيو 2023.

وأكّدت ((موديز)) أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يظل محدوداً على المدى القريب، لكنّه ينعكس بالإيجاب على البنوك، حيث أوضحت أنَّ البنوك العاملة في الإمارات سجلت أرباحاً صافية قياسية مع زيادة صافي الدخل من الفائدة بنحو 50 % على أساس سنوي في يونيو.

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