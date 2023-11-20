بدء اكتتاب تاكسي دبي والتداول في ديسمبر

يبدأ اليوم اكتتاب ((تاكسي دبي))، ويغلق في 28 الجاري للمستثمرين الأفراد، ويوم 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

وستتم إتاحة 624.75 مليون سهم تمثل 24.99% من مجمل الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، ويترقب تحديد سعر الطرح النهائي عبر تطبيق بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع إتمام قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر المقبل.

وتم تحديد رأس مال الشركة، في تاريخ الإدراج بـ 100 مليون درهم مقسم إلى 2.5 مليار سهم مدفوع بالكامل وقيمة السهم 0.04 درهم.

وبعد استكمال الطرح وبدءاً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين في أبريل وأكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل من 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، عن الربع الرابع من 2023.

وحققت ((تاكسي دبي)) 31.4% نمواً في إيراداتها للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 بمجمل 1.76 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1.34 مليار، وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة عام 2019. وبلغت أرباح العام الماضي 224.37 مليوناً بنمو 50%.

وفي أول 9 أشهر ارتفعت الإيرادات 11.1%، إلى 1.41 مليار درهم.

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