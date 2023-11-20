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إيطاليا تتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بعد تعادل سلبي مع أوكرانيا

11/20/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسمت إيطاليا، حاملة اللقب، بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بتعادلها السلبي الشاق مع "مضيفتها" أوكرانيا الإثنين في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ودخلت إيطاليا مباراة الجولة الختامية التي أقيمت في ليفركوزن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي بحاجة لنقطة من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ذهبت الأول لصالح وصيفتها إنكلترا، وبالتالي تجنب خوض الملحق الذي كان خلف فشلها في التأهل الى مونديالي روسيا 2018 ومن بعدها قطر 2022.

ونجح رجال المدرب لوتشانو سباليتي الذين فازوا الجمعة على مقدونيا الشمالية 5-2 ليصعدوا الى الوصافة، في اتمام المهمة في ليفركوزن في لقاء حبست خلاله الأنفاس حتى صافرة النهاية التي منحتهم بطاقة العبور بـ14 نقطة، مقابل 20 لإنجلترا المتعادلة في مقدونيا الشمالية 1-1، و14 لأوكرانيا التي فشلت في حسم بطاقة التأهل المباشر وستخوض الملحق بفارق المواجهتين المباشرتين عن "أتزوري" بعد خسارتها ذهاباً 1-2.

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