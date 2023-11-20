إيطاليا تتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بعد تعادل سلبي مع أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حسمت إيطاليا، حاملة اللقب، بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بتعادلها السلبي الشاق مع "مضيفتها" أوكرانيا الإثنين في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
ودخلت إيطاليا مباراة الجولة الختامية التي أقيمت في ليفركوزن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي بحاجة لنقطة من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ذهبت الأول لصالح وصيفتها إنكلترا، وبالتالي تجنب خوض الملحق الذي كان خلف فشلها في التأهل الى مونديالي روسيا 2018 ومن بعدها قطر 2022.
ونجح رجال المدرب لوتشانو سباليتي الذين فازوا الجمعة على مقدونيا الشمالية 5-2 ليصعدوا الى الوصافة، في اتمام المهمة في ليفركوزن في لقاء حبست خلاله الأنفاس حتى صافرة النهاية التي منحتهم بطاقة العبور بـ14 نقطة، مقابل 20 لإنجلترا المتعادلة في مقدونيا الشمالية 1-1، و14 لأوكرانيا التي فشلت في حسم بطاقة التأهل المباشر وستخوض الملحق بفارق المواجهتين المباشرتين عن "أتزوري" بعد خسارتها ذهاباً 1-2.
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