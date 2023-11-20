للمرة الثانية على التوالي.. صلاح يفوز بهذه الجائزة في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، خلال أكتوبر الماضي.
وحصد صلاح
الجائزة، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق فريق "الريدز" للنتائج الإيجابية في الشهر الفائت.
كان صلاح سجّل 5 أهداف خلال 3 مباريات في المسابقة في الشهر الماضي، لينال هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.
وهنأ نادي ليفربول مهاجم "الفراعنة" بعد فوزه بهذه الجائزة، عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" .
والجائزة هي الثالثة لمحمد صلاح عن أكتوبر، إذ سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليغ، وأفضل لاعب في نادي ليفربول عن الشهر الماضي.
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