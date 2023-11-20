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للمرة الثانية على التوالي.. صلاح يفوز بهذه الجائزة في الدوري الإنجليزي

11/20/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، خلال أكتوبر الماضي.

وحصد صلاح
الجائزة، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق فريق "الريدز" للنتائج الإيجابية في الشهر الفائت.

كان صلاح سجّل 5 أهداف خلال 3 مباريات في المسابقة في الشهر الماضي، لينال هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وهنأ نادي ليفربول مهاجم "الفراعنة" بعد فوزه بهذه الجائزة، عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" .
والجائزة هي الثالثة لمحمد صلاح عن أكتوبر، إذ سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليغ، وأفضل لاعب في نادي ليفربول عن الشهر الماضي.

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