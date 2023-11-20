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الأمم المتحدة: تضرر 1.7 مليون شخص في الصومال بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

11/20/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال عاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة منذ أوائل أكتوبر أثرت على 1.7 مليون شخص في الصومال، 500 ألف منهم في الأسبوع الماضي وحده.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الفيضانات في الأسابيع الستة الماضية قتلت 41 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، وشردت أكثر من 640 ألف شخص.

وذكر المكتب أن الطرق والجسور ومهابط الطائرات تضررت في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أعاق حركة الأشخاص والإمدادات وزاد من أسعار السلع الأساسية.

وقال المكتب إنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة بسرعة، فإن الأمم المتحدة تعاني من ضغوط مالية من أجل الاستجابة. ومع بقاء ستة أسابيع فقط في العام، لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2023 إلا بنسبة 40%.

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