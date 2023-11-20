الأمم المتحدة: تضرر 1.7 مليون شخص في الصومال بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال عاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة منذ أوائل أكتوبر أثرت على 1.7 مليون شخص في الصومال، 500 ألف منهم في الأسبوع الماضي وحده.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الفيضانات في الأسابيع الستة الماضية قتلت 41 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، وشردت أكثر من 640 ألف شخص.
وذكر المكتب أن الطرق والجسور ومهابط الطائرات تضررت في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أعاق حركة الأشخاص والإمدادات وزاد من أسعار السلع الأساسية.
وقال المكتب إنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة بسرعة، فإن الأمم المتحدة تعاني من ضغوط مالية من أجل الاستجابة. ومع بقاء ستة أسابيع فقط في العام، لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2023 إلا بنسبة 40%.
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