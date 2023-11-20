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أوكرانيا تقيل اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني في تحقيق فساد يشمل شراء برمجيات

11/20/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مسؤولون أوكرانيون، يوم الإثنين، إن اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني المدنيين تمت إقالتهما بسبب مزاعم فساد تتعلق بشراء برمجيات بين عامي 2020 و2022.

ومن بين المسؤولين المقالين فيكتور زورا، المعروف بأنه وجه جهود أوكرانيا المدعوم من الغرب لمواجهة القرصنة الروسية.

كما تمت إقالة مدير زورا، يوري شيغول، رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات.

وأعلن عن هويتهيما تاراس ميلنيتشوك، وهو مسؤول كبير في مجلس الوزراء.

ولم يتم ذكر اسم أي من الرجلين في بيان صادر عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

وتعد هذه الإقالة الأحدث في إطار جهود أوكرانيا لمكافحة الفساد في حين تسعى إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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