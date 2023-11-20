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اليابان ترد على تحذير كوريا الشمالية لها بإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

11/20/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء إن المدمرات وأنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على استعداد للتعامل مع أي "وضع غير متوقع" قد ينشأ عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا.

وقال كيشيدا للصحفيين "حتى لو كان الهدف هو إطلاق قمر صناعي، فإن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "أنها أيضا مسالة تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي".

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