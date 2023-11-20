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تنديدا بالانتهاكات الصهيونية بحق أطفال فلسطين جمعية ((أمنية طفل)) تعلن عدم الاعتراف بيوم الطفل العالمي

11/20/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زهراء‭ ‬غريب‭: ‬


أعلنت‭ ‬جمعية‭ (‬أمنية‭ ‬طفل‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عدم‭ ‬اعترافها‭ ‬بيوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي‭ ‬بعد‭ ‬الآن؛‭ ‬وذلك‭ ‬تنديدا‭ ‬بصمت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لأطفال‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬وفقد‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬منهم‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬المحتل‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬زيف‭ ‬الشعارات‭ ‬الغربية‭ ‬والصورة‭ ‬العالمية‭ ‬المستوردة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وأمنه‭ ‬‮«‬إذ‭ ‬ظهرت‭ ‬فظاعة‭ ‬العالم‭ ‬وأنانيته،‭ ‬وصرخت‭ ‬عنصريته‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬أصمت‭ ‬أذاننا‭ ‬جميعا؛‭ ‬بإقصاء‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬قراراتهم‭ ‬وشعاراتهم‭ ‬المنددة‭ ‬بالعدوان‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬السيدة‭ ‬منال‭ ‬العوضي‭: ‬‮«‬اعتدنا‭ ‬سنويًّا‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي،‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬نجتمع‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والترفيه،‭ ‬وننظم‭ ‬فعالية‭ ‬معرضي‭ ‬الصغير‭ ‬احتفالًا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ولكن‭ ‬يحزننا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الوضع‭ ‬القاسي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين،‭ ‬والجرائم‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‮»‬‭.
‬وأشارت‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬ينص‭ ‬دوليًا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة‭ ‬‮«‬فمن‭ ‬حقهم‭ ‬أن‭ ‬ينعموا‭ ‬بطفولة‭ ‬بريئة‭ ‬يتشاركون‭ ‬فيها‭ ‬أحلامهم‭ ‬وطموحاتهم،‭ ‬لذا‭ ‬نستنكر‭ ‬الصمت‭ ‬العالمي‭ ‬وبالذات‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان؛‭ ‬ومن‭ ‬حقنا‭ ‬كجهة‭ ‬معنية‭ ‬بالطفولة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬وقفة‭ ‬رسمية‭ ‬لاستنكار‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬الظلم‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬أساسيات‭ ‬الحياة،‭ ‬لذا‭ ‬أصدرنا‭ ‬البيان‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بيوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي‭ ‬وعدم‭ ‬الاحتفال‭ ‬به،‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬شرعية‭ ‬ومصداقية‭ ‬معاهدات‭ ‬وقوانين‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

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