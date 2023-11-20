تنديدا بالانتهاكات الصهيونية بحق أطفال فلسطين جمعية ((أمنية طفل)) تعلن عدم الاعتراف بيوم الطفل العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زهراء غريب:
أعلنت جمعية (أمنية طفل) في البحرين عدم اعترافها بيوم الطفل العالمي بعد الآن؛ وذلك تنديدا بصمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري لأطفال فلسطين من انتهاكات خطيرة أدت إلى استشهاد أكثر من 4 آلاف طفل وفقد ما يربو عن ألف منهم جراء عدوان المحتل الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة.
وأكدت الجمعية في بيانها بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام أن ما يجري في غزة يدل على زيف الشعارات الغربية والصورة العالمية المستوردة عن حقوق الطفل وأمنه «إذ ظهرت فظاعة العالم وأنانيته، وصرخت عنصريته بصوت عال أصمت أذاننا جميعا؛ بإقصاء أطفال فلسطين من قراراتهم وشعاراتهم المنددة بالعدوان على الأطفال والاعتداء على سلامتهم». وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجمعية السيدة منال العوضي: «اعتدنا سنويًّا الاحتفال بيوم الطفل العالمي، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، نجتمع بالأطفال في جو من المرح والترفيه، وننظم فعالية معرضي الصغير احتفالًا بهذه المناسبة، ولكن يحزننا هذا العام الوضع القاسي الذي يمر به أطفال فلسطين، والجرائم الوحشية التي وقعت على الأطفال منذ بداية أكتوبر من دون توقف».
وأشارت العوضي إلى أن قانون الطفل ينص دوليًا على حق جميع الأطفال في العيش في بيئة آمنة مستقرة «فمن حقهم أن ينعموا بطفولة بريئة يتشاركون فيها أحلامهم وطموحاتهم، لذا نستنكر الصمت العالمي وبالذات من منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؛ ومن حقنا كجهة معنية بالطفولة في المملكة أن يكون لنا وقفة رسمية لاستنكار ما يحدث في أطفال فلسطين من الظلم والحرمان من أبسط أساسيات الحياة، لذا أصدرنا البيان بعدم الاعتراف بيوم الطفل العالمي وعدم الاحتفال به، حتى تعود شرعية ومصداقية معاهدات وقوانين حقوق الطفل مرة أخرى».
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