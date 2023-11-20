أرقام قياسية مع ختام معرض الجواهر ومعرض العطور العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم مركز البحرين العالمي للمعارض يوم السبت استضافته لمعرض الجواهر العربية 2023، ومعرض العطور العربية 2023، التي حققت أرقاماً قياسية هي الأكبر في تاريخها من حيث حجم المشاركة والإقبال غير المسبوق ومساحات العرض وإجمالي المبيعات، حيث زاد عدد الزوار بنسبة 51
% مقارنة بالعام الماضي.
وتعكس هذه المعارض المرموقة التي تمّ تنظيمها تحت سقف واحد، الإمكانات الضخمة لمركز البحرين العالمي للمعارض في استقطاب أكبر الأحداث والفعاليات الإقليمية والدولية وبفضل ما يملكه المركز من مرافق متطورة وخدمات نوعية، تعزز من مواصلة دوره الاستراتيجي للترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض وسياحة الأعمال على مستوى إقليمي وعالمي.
وفي هذا السياق، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين تزخر ببيئتها المواتية للأعمال، والتي تؤهلها المقومات الجاذبة والتسهيلات والتشريعات المحفّزة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة تنافسية المملكة، إلى جانب الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره بما يعود أثره على الوطن والمواطنين.
كما لفت إلى دور المعرضين في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات، منوّها بأنّ النجاح اللافت الذي حققته تلك المعارض بفضل عزم سواعد أبناء البحرين التي يُشار إليها بالبنان، سيسهم بلا شك في زيادة وتيرة نشاط قطاع المؤتمرات والمعارض وسياحة الأعمال في المملكة والتي تعتبر ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بما يدعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026.
من جهته، أكّد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن معرض الجواهر العربية 2023 شهد زيادة في عدد العارضين من كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية، حيث شارك في المعرض 658 عارضا، وزاد إجمالي المبيعات من السلع المستوردة ومن السوق المحلي بنسبة 35 % مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يبرز الثقة والسمعة الي اكتسبها المعرض في المنطقة.
وأشاد رئيس الجمارك في هذا الصدد، بتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والجمركية اللازمة لإنجاح المعرض، مبيناً حجم الجهود المبذولة من قبل فريق البحرين من موظفي إدارة جمارك المنافذ الجوية وموظفي الدعم الفني الذين عملوا على مدار 24 ساعة من أجل استقبال العارضين وتأمين البضائع في مطار البحرين الدولي وفي مركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب مراقبة حركة البيع في المعرض وتسجيل معلومات البيع أولاً بأول.
وبدوره، قال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إنّ معرض العطور العربية 2023 شهد قفزة في عدد العارضين من 18 عارضاً في العام الماضي ليصل إلى 78 عارضاً هذا العام.
هذا وأضاف قائدي أنّ معرض العطور العربية بنسخته الثانية أُقيم على مساحة 9 , 000 متر مربع، مشيراً إلى أنّ كل تلك الأرقام تؤكّد سير الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 في طريقها الصحيح نحو الوصول إلى أهدافها التي تتركز على رفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
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