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أرقام قياسية مع ختام معرض الجواهر ومعرض العطور العربية

11/20/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬استضافته‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2023،‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أرقاماً‭ ‬قياسية‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬المشاركة‭ ‬والإقبال‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬ومساحات‭ ‬العرض‭ ‬وإجمالي‭ ‬المبيعات،‭ ‬حيث‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬بنسبة‭ ‬51 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تنظيمها‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬الإمكانات‭ ‬الضخمة‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وبفضل‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬متطورة‭ ‬وخدمات‭ ‬نوعية،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دوره‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وسياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬وعالمي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬ببيئتها‭ ‬المواتية‭ ‬للأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تؤهلها‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والتشريعات‭ ‬المحفّزة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وزيادة‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬استقراره‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المعرضين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬منوّها‭ ‬بأنّ‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬تلك‭ ‬المعارض‭ ‬بفضل‭ ‬عزم‭ ‬سواعد‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬يُشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان،‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬نشاط‭ ‬قطاع‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وسياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأعوام‭ ‬2022-2026‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬شهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العارضين‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬658‭ ‬عارضا،‭ ‬وزاد‭ ‬إجمالي‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬ومن‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بنسبة‭ ‬35 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬الثقة‭ ‬والسمعة‭ ‬الي‭ ‬اكتسبها‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬بتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬والجمركية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬المعرض،‭ ‬مبيناً‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬إدارة‭ ‬جمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬الجوية‭ ‬وموظفي‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقبال‭ ‬العارضين‭ ‬وتأمين‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مراقبة‭ ‬حركة‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وتسجيل‭ ‬معلومات‭ ‬البيع‭ ‬أولاً‭ ‬بأول‭.‬

وبدوره،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬علي‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬إنّ‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬شهد‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العارضين‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عارضاً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬78‭ ‬عارضاً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

هذا‭ ‬وأضاف‭ ‬قائدي‭ ‬أنّ‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬أُقيم‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬9 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأرقام‭ ‬تؤكّد‭ ‬سير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأعوام‭ ‬2022-2026‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ضمن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

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