221.4 ألف بريد وطرد وارد وصادر خلال أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
أظهرت إحصائيات بريد البحرين التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات أن عدد البعائث البريدية التي تشمل الطرود البريدية والبريد بأنواعه الممتاز والمسجل والعادي الصادرة والواردة نحو 221.4 ألف بريد وطرد.
وشكلت الطرود البريدية والبريد الوارد إلى مملكة البحرين 97.1 % من إجمالي البعائث البريدية حيث وصل إلى نحو 215.06 ألفا، مقابل 6.3 آلاف طرد بريد والبريد بأنواعه الممتاز والمسجل والعادي الصادرة من المملكة تمثل ما نسبته 2.9 % .
وبينت الإحصائيات أن البريد العادي استحوذ على ما نسبته 78.7 % من إجمالي البعائث البريدية، إذ بلغ نحو 174.2 ألف بريد صادر ووارد، وكان نصيب البريد الوارد 171.9 ألفا، و2.3 ألف بريد صادر. وجاء ثانيًا البريد المسجل بنسبة 19 % ، إذ بلغ 41.9 ألف بريد مسجل صادر ووارد، وكان نصيب الوارد 39.1 ألفا، و2.8 ألف صادر. ثم البريد الممتاز بنسبة 1.4 % ، وأخيرًا الطرود البريدية بنسبة 0.9 % .
يشار إلى أن تطبيق بريد البحرين يوفر خدمات تشمل الاستعلام وتتبع البعائث البريدية، وكلفة البعائث البريدية، وتجديد الاشتراك لصناديق البريد، ومواقع المكاتب وصناديق البريد العامة، ومعرض الطوابع البريدية.
كلمات دالة
MENAFN20112023000055011008ID1107460469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.