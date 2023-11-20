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221.4 ألف بريد وطرد وارد وصادر خلال أكتوبر

11/20/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


أظهرت‭ ‬إحصائيات‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البعائث‭ ‬البريدية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬والبريد‭ ‬بأنواعه‭ ‬الممتاز‭ ‬والمسجل‭ ‬والعادي‭ ‬الصادرة‭ ‬والواردة‭ ‬نحو‭ ‬221‭.‬4‭ ‬ألف‭ ‬بريد‭ ‬وطرد‭.‬

وشكلت‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬والبريد‭ ‬الوارد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬97‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البعائث‭ ‬البريدية‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬215‭.‬06‭ ‬ألفا،‭ ‬مقابل‭ ‬6‭.‬3‭ ‬آلاف‭ ‬طرد‭ ‬بريد‭ ‬والبريد‭ ‬بأنواعه‭ ‬الممتاز‭ ‬والمسجل‭ ‬والعادي‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬تمثل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬2‭.‬9 % ‭.‬

وبينت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬البريد‭ ‬العادي‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬78‭.‬7 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البعائث‭ ‬البريدية،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬174‭.‬2‭ ‬ألف‭ ‬بريد‭ ‬صادر‭ ‬ووارد،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬البريد‭ ‬الوارد‭ ‬171‭.‬9‭ ‬ألفا،‭ ‬و2‭.‬3‭ ‬ألف‭ ‬بريد‭ ‬صادر‭. ‬وجاء‭ ‬ثانيًا‭ ‬البريد‭ ‬المسجل‭ ‬بنسبة‭ ‬19 % ،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬41‭.‬9‭ ‬ألف‭ ‬بريد‭ ‬مسجل‭ ‬صادر‭ ‬ووارد،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬الوارد‭ ‬39‭.‬1‭ ‬ألفا،‭ ‬و2‭.‬8‭ ‬ألف‭ ‬صادر‭. ‬ثم‭ ‬البريد‭ ‬الممتاز‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4 % ،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬بنسبة‭ ‬0.9 % ‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬يوفر‭ ‬خدمات‭ ‬تشمل‭ ‬الاستعلام‭ ‬وتتبع‭ ‬البعائث‭ ‬البريدية،‭ ‬وكلفة‭ ‬البعائث‭ ‬البريدية،‭ ‬وتجديد‭ ‬الاشتراك‭ ‬لصناديق‭ ‬البريد،‭ ‬ومواقع‭ ‬المكاتب‭ ‬وصناديق‭ ‬البريد‭ ‬العامة،‭ ‬ومعرض‭ ‬الطوابع‭ ‬البريدية‭.‬

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