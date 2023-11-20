وكيل الزراعة: فعاليات متنوعة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2023 ((مراعي 6))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنّ الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2023 (مراعي 6) تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع النباتي وقطاع الإنتاج الحيواني في مملكة البحرين بما يعزز الأمن الغذائي باعتبارهما إحدى ركائزه الأساسية.
وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن أن اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) حرصت على أن يشكل المعرض في نسخته السادسة نقلة نوعية على صعيد تعزيز دور الشركات الوطنية في مجال الإنتاج الحيواني، إلى جانب الفعاليات المميزة التي ستقام وتستهدف مختلف فئات الزوار واهتماماتهم سواء من المستثمرين أو من المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن من الفعاليات التي سيتم تنظيمها هذا العام ضمن معرض مراعي هو عرض لرعاة البقر في نسخته المحلية، وعرض للخيول البحرينية العربية، إلى جانب استعراض سرية الخيالة لوزارة الداخلية، التي عادة ما تجذب الجماهير وتحظى بإقبال لافت، فضلاً عن معارض الطيور والحمام، ومعرض الدجاج الفاخر، ومعرض الصقور، ومعرض القطط، ومعرض الكلاب.
وبيّن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية أن المعرض سيشتمل كذلك على ركن خاص بالفنون والثقافة التي تعكس الاهتمام بمجال الإنتاج الحيواني والطيور، إلى جانب منطقة التصوير وسيرك الكلاب وحديقة الألعاب، وكذلك منطقة الألعاب المنوعة للأطفال وعرض للأطفال، بالإضافة إلى منطقة عربات الطعام.
وذكر أنّ من المقرر تقديم عروض يومية على هامش المعرض منها عرض الخيل، وعرض الأبل، وعرض الصقور، وعرض الأبقار، وعرض الأغنام، وعرض الماعز، وعرض القطط، وعرض الطيور والببغاوات، وعرض حمام الزينة، وعرض الكلاب السلق الأصيل (مسابقة وطنية)، وعرض أصلة الكلاب (مسابقة وطنية)، وعروض لكلاب الطاعة.
ولفت وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن اللجنة حرصت على التنوع الكبير في برامج وفعاليات معرض مراعي 2023، ليكون موقعا متنوع الأهداف والغايات ويلبي مختلف التطلعات سواء الترفيهية أو التعليمية أو غير ذلك، إذ تمّ تخصيص ركن تعليمي مرتبط بالإنتاج الحيواني عبر استعراض أصدقاء مراعي، كما تم تخصيص قسم خاص لسوق المزارعين البحرينيين من أجل عرض منتجاتهم خلال أيام المعرض.
الجدير بالذكر أنّ معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي» يقام هذا العام في النسخة السادسة منه، إذ أقيمت النسخة الأولى في عام 2010، والنسخة الثانية في عام 2012، أما النسخة الثالثة في عام 2014، والنسخة الرابعة في عام 2018، والنسخة الخامسة في عام 2019.
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