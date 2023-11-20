وكيل الزراعة: فعاليات متنوعة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2023 ((مراعي 6))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ (‬مراعي‭) ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬وتستهدف‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬الزوار‭ ‬واهتماماتهم‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬هو‭ ‬عرض‭ ‬لرعاة‭ ‬البقر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬المحلية،‭ ‬وعرض‭ ‬للخيول‭ ‬البحرينية‭ ‬العربية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬سرية‭ ‬الخيالة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تجذب‭ ‬الجماهير‭ ‬وتحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬لافت،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬معارض‭ ‬الطيور‭ ‬والحمام،‭ ‬ومعرض‭ ‬الدجاج‭ ‬الفاخر،‭ ‬ومعرض‭ ‬الصقور،‭ ‬ومعرض‭ ‬القطط،‭ ‬ومعرض‭ ‬الكلاب‭.‬

وبيّن‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬سيشتمل‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ركن‭ ‬خاص‭ ‬بالفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والطيور،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منطقة‭ ‬التصوير‭ ‬وسيرك‭ ‬الكلاب‭ ‬وحديقة‭ ‬الألعاب،‭ ‬وكذلك‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬المنوعة‭ ‬للأطفال‭ ‬وعرض‭ ‬للأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭.‬

وذكر‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬يومية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬منها‭ ‬عرض‭ ‬الخيل،‭ ‬وعرض‭ ‬الأبل،‭ ‬وعرض‭ ‬الصقور،‭ ‬وعرض‭ ‬الأبقار،‭ ‬وعرض‭ ‬الأغنام،‭ ‬وعرض‭ ‬الماعز،‭ ‬وعرض‭ ‬القطط،‭ ‬وعرض‭ ‬الطيور‭ ‬والببغاوات،‭ ‬وعرض‭ ‬حمام‭ ‬الزينة،‭ ‬وعرض‭ ‬الكلاب‭ ‬السلق‭ ‬الأصيل‭ (‬مسابقة‭ ‬وطنية‭)‬،‭ ‬وعرض‭ ‬أصلة‭ ‬الكلاب‭ (‬مسابقة‭ ‬وطنية‭)‬،‭ ‬وعروض‭ ‬لكلاب‭ ‬الطاعة‭.‬

ولفت‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬2023،‭ ‬ليكون‭ ‬موقعا‭ ‬متنوع‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬ويلبي‭ ‬مختلف‭ ‬التطلعات‭ ‬سواء‭ ‬الترفيهية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬ركن‭ ‬تعليمي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬عبر‭ ‬استعراض‭ ‬أصدقاء‭ ‬مراعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬قسم‭ ‬خاص‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬المعرض‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬منه،‭ ‬إذ‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬أما‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬والنسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬والنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

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