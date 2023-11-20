بلدي الشمالية يوافق على مقترح استخدام (الدرون) في إطفاء الحرائق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية على توفير طائرة الدرون لاستخدامها في المباني العالية والمرتفعة من قبل الدفاع المدني لإطفاء الحرائق.
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي السادس للمجلس وتتلخص فكرة المقترح بإسهام هذه التقنية في إطفاء الحريق بصورة أسرع بالإضافة الى انها تساعد في الوصول الى أماكن قد يصعب على رجال الأطفال الوصول اليها والتي قد تشكل خطرا على حياتهم.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء دورة مياه عامة بالقرب من محطة نقل الحافلات في البديع - مجمع 555 على شارع (53) على أن يكون الدخول بسعر رمزي وذلك لأن الموقع المقترح لإنشاء دورة المياه يعتبر جزءا من أملاك البلدية وسيسهم في تطوير الخدمات العامة إذ أن الموقع يعتبر حيويا ويرتاده العديد من الزوار من داخل وخارج البحرين لوجود الكثير من الخدمات والمطاعم بالإضافة إلى أنه سيقلل من بعض المناظر غير المستساغة التي تتكرر في الأماكن المنزوية أو المظلمة من الشوارع.
وتمت الموافقة بالإجماع على رفع الموضوع لاجتماع العامة كتوصية متضمناً التقرير المعدل ورفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة لدراسة إمكانية انشاء دورة المياه في الموقع المقترح.
وفي سياق الاجتماع أيضا نوقش مقترح الاعتماد على الطاقة الشمسية في تطوير محطات الانتظار للنقل العام في المحافظة الشمالية وذلك لأهمية دور الطاقة الشمسية في ترشيد استهلاك الكهرباء للأنظمة الطاقة التي تولد الطاقة الكهربائية ودورها البارز والملحوظ في تخفيض كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة.
وحدد المقترح فوائد الاستفادة من الطاقات البديلة منها: تقليل تكلفة إنارة المحطات وتوفير خدمات إضافية تشمل التكييف وكاميرات مراقبة ونظام شحن الهواتف المحمولة ونظام سيارات النقل العام عن طريق الأقمار الاصطناعية بحيث يمكن معرفة وصول الحافلات مبينا أن وسيلة النقل العام تعتبر أحد الوسائل المهمة في مجال التطور والتنمية ومن المؤسف رؤية بعض محطات انتظار النقل العام بوضع مترد (محطات انتظار بدون كراسي - بدون سقف - بدون علامات ارشادية كاملة) علما أنها لا تعكس رؤية مملكة البحرين الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت اللجنة بعد الموافقة برفع المقترح لوزير شؤون البلديات والزراعة لتطبيقه في المحافظة الشمالية.
واستعرض الاجتماع مقترح إلغاء بعض المستندات المطلوبة لمشروع عوازل الأمطار وتكمن أهميته بأن المجلس البلدي الشمالي يضع مشروع المدن والقرى ضمن أولويات اهتماماته ويعمل في المرحلة الحديثة على بناء توجه لتصحيح مسار المشاريع التي تندرج ضمن خطة عمل المشروع وذلك بما يساهم في تلبية المتطلبات الذي يحددها دستور مملكة البحرين والميثاق الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة وانجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.
وعليه تم الاقتراح بإلغاء بعض المستندات غير الضرورية التي تعرقل تقدم المواطنين بطلباتهم للاستفادة من عوازل الأمطار ومن أهم المستندات المطلوب إلغاءها (صور المنزل) وتقديم رسالة من المواطن للمجلس البلدي فاتورة الكهرباء والبطاقات الذكية لأفراد الأسرة والاكتفاء بقارئ البطاقة السكانية لصاحب الطلب فقط.
وارتأت اللجنة بعد الموافقة رفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة بالموافقة على مقترح إلغاء بعض المستندات المطلوبة للتقدم لطلب خدمة عوازل الأمطار.
كما استعرض الاجتماع خطة التشجير وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 26 التي التزمت مملكة البحرين خلالها بمضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035.
ومن الإنجازات وخطط التشجير بلغ عدد التشجير في الشوارع والطرق والحدائق العامة والسواحل والمباني الحكومية العام الماضي 49137 شجرة، وفي العام الجاري 47403 شجرة فيما المواقع المقترحة والجاري إضافتها إلى خطط 2024-2025 بحاجة إلى 7318 شجرة.
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