بلدي الشمالية يوافق على مقترح استخدام (الدرون) في إطفاء الحرائق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬طائرة‭ ‬الدرون‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬العالية‭ ‬والمرتفعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لإطفاء‭ ‬الحرائق‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬السادس‭ ‬للمجلس‭ ‬وتتلخص‭ ‬فكرة‭ ‬المقترح‭ ‬بإسهام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬إطفاء‭ ‬الحريق‭ ‬بصورة‭ ‬أسرع‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬قد‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬الأطفال‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬دورة‭ ‬مياه‭ ‬عامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬نقل‭ ‬الحافلات‭ ‬في‭ ‬البديع‭ - ‬مجمع‭ ‬555‭ ‬على‭ ‬شارع‭ (‬53‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدخول‭ ‬بسعر‭ ‬رمزي‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬الموقع‭ ‬المقترح‭ ‬لإنشاء‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬يعتبر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬يعتبر‭ ‬حيويا‭ ‬ويرتاده‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬لوجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمطاعم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيقلل‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المناظر‭ ‬غير‭ ‬المستساغة‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المنزوية‭ ‬أو‭ ‬المظلمة‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الموضوع‭ ‬لاجتماع‭ ‬العامة‭ ‬كتوصية‭ ‬متضمناً‭ ‬التقرير‭ ‬المعدل‭ ‬ورفع‭ ‬توصية‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬انشاء‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المقترح‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضا‭ ‬نوقش‭ ‬مقترح‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطات‭ ‬الانتظار‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وذلك‭ ‬لأهمية‭ ‬دور‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬للأنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تولد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬والملحوظ‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬كمية‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المستهلكة‭.‬

وحدد‭ ‬المقترح‭ ‬فوائد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬منها‭: ‬تقليل‭ ‬تكلفة‭ ‬إنارة‭ ‬المحطات‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬تشمل‭ ‬التكييف‭ ‬وكاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬ونظام‭ ‬شحن‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬ونظام‭ ‬سيارات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬وصول‭ ‬الحافلات‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬وسيلة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الوسائل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية‭ ‬ومن‭ ‬المؤسف‭ ‬رؤية‭ ‬بعض‭ ‬محطات‭ ‬انتظار‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬بوضع‭ ‬مترد‭ (‬محطات‭ ‬انتظار‭ ‬بدون‭ ‬كراسي‭ - ‬بدون‭ ‬سقف‭ - ‬بدون‭ ‬علامات‭ ‬ارشادية‭ ‬كاملة‭) ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬برفع‭ ‬المقترح‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتطبيقه‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إلغاء‭ ‬بعض‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمشروع‭ ‬عوازل‭ ‬الأمطار‭ ‬وتكمن‭ ‬أهميته‭ ‬بأن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬يضع‭ ‬مشروع‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬اهتماماته‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬توجه‭ ‬لتصحيح‭ ‬مسار‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬المشروع‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬الذي‭ ‬يحددها‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬وتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬وانجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وعليه‭ ‬تم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بإلغاء‭ ‬بعض‭ ‬المستندات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬تقدم‭ ‬المواطنين‭ ‬بطلباتهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عوازل‭ ‬الأمطار‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوب‭ ‬إلغاءها‭ (‬صور‭ ‬المنزل‭) ‬وتقديم‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والبطاقات‭ ‬الذكية‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بقارئ‭ ‬البطاقة‭ ‬السكانية‭ ‬لصاحب‭ ‬الطلب‭ ‬فقط‭.‬

وارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬رفع‭ ‬توصية‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬إلغاء‭ ‬بعض‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتقدم‭ ‬لطلب‭ ‬خدمة‭ ‬عوازل‭ ‬الأمطار‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 26‭ ‬التي‭ ‬التزمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلالها‭ ‬بمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬شجرة‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

ومن‭ ‬الإنجازات‭ ‬وخطط‭ ‬التشجير‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬والحدائق‭ ‬العامة‭ ‬والسواحل‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬49137‭ ‬شجرة،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬47403‭ ‬شجرة‭ ‬فيما‭ ‬المواقع‭ ‬المقترحة‭ ‬والجاري‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬7318‭ ‬شجرة‭.‬

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