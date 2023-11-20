تشغيل وصيانة نظام معالجة مياه الصرف الصحي لبابكو بـ((31 مليون دينار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 9 مناقصات مطروحة من 9 جهات متصرفة.
وفتح المجلس مناقصة لشركة بابكو للتكرير لتشغيل وصيانة نظام معالجة مياه الصرف الصحي WWTS . وتقدمت شركة أيون أكستشينج العربية للمياه بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 31 مليون و837 ألف دينار.
وتعتزم شركة بابكو للبترول في البحرين إرساء مناقصة للتشغيل والصيانة WWTS ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك مرافق تخزين وتداول المواد الكيميائية للمصنع والمختبر وثلاث محطات فرعية ووحدة معالجة المياه SGSS ونظام الزيت المستحلب وبركة الطوارئ ونظام الصرف الخاص بالبنزين المفصول IAF وحدات الفصل API ويجب على المقاول تشغيل وصيانة كامل نظام معالجة مياه الصرف الصحي ويشمل 3 محطات كهرباء فرعية المستعملة للعمليات الحيوية مدة 7 سنوات، كما يجب على المقاول القيام بجميع الاصلاحات اللازمة والصيانة الوقائية والاصلاحية والتجديد مثل التوصيلات والمعدات الخ، وفي حالة الحاجة خلال فترة العقد بأكمله للحفاظ على المصنع في حالة مستقرة.
كما تنافست 10 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتطوير شارع 4109 مدينة عيسى – المنطقة التعليمية، وقد تقدمت شركة كاظم الدرازي وأولاده بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و542 ألف دينار.
ويشمل نطاق أعمال المشروع اعمال قاعدة الطريق، ومسار الأسفلت باستخدام TM 5، و BRM 14 للطبقة النهائية للأسفلت، ووضع علامات الطريق، ووضع حواجز خرسانية مسبقة الصنع، وإنشاء ممر مشاة مرصوف بالطوب على جانبي الطريق وشبكة تصريف مياه الأمطار مع عمل إشارة المرور.
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