تشغيل وصيانة نظام معالجة مياه الصرف الصحي لبابكو بـ((31 مليون دينار))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وفتح‭ ‬المجلس‭ ‬مناقصة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬نظام‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ WWTS ‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أيون‭ ‬أكستشينج‭ ‬العربية‭ ‬للمياه‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬31‭ ‬مليون‭ ‬و837‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتعتزم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للبترول‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إرساء‭ ‬مناقصة‭ ‬للتشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬ WWTS ‭ ‬ومحطة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرافق‭ ‬تخزين‭ ‬وتداول‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬للمصنع‭ ‬والمختبر‭ ‬وثلاث‭ ‬محطات‭ ‬فرعية‭ ‬ووحدة‭ ‬معالجة‭ ‬المياه‭ ‬ SGSS ‭ ‬ونظام‭ ‬الزيت‭ ‬المستحلب‭ ‬وبركة‭ ‬الطوارئ‭ ‬ونظام‭ ‬الصرف‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنزين‭ ‬المفصول‭ ‬ IAF ‭ ‬وحدات‭ ‬الفصل‭ ‬ API ‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المقاول‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬كامل‭ ‬نظام‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ويشمل‭ ‬3‭ ‬محطات‭ ‬كهرباء‭ ‬فرعية‭ ‬المستعملة‭ ‬للعمليات‭ ‬الحيوية‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المقاول‭ ‬القيام‭ ‬بجميع‭ ‬الاصلاحات‭ ‬اللازمة‭ ‬والصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والاصلاحية‭ ‬والتجديد‭ ‬مثل‭ ‬التوصيلات‭ ‬والمعدات‭ ‬الخ،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الحاجة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العقد‭ ‬بأكمله‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مستقرة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬4109‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ – ‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كاظم‭ ‬الدرازي‭ ‬وأولاده‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و542‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬اعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬الطريق،‭ ‬ومسار‭ ‬الأسفلت‭ ‬باستخدام‭ ‬ TM 5،‭ ‬و BRM 14‭ ‬للطبقة‭ ‬النهائية‭ ‬للأسفلت،‭ ‬ووضع‭ ‬علامات‭ ‬الطريق،‭ ‬ووضع‭ ‬حواجز‭ ‬خرسانية‭ ‬مسبقة‭ ‬الصنع،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ممر‭ ‬مشاة‭ ‬مرصوف‭ ‬بالطوب‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬وشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬مع‭ ‬عمل‭ ‬إشارة‭ ‬المرور‭.‬

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