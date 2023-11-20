وزارة السياحة: زيادة الرخص السياحية الممنوحة في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬جهود‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬تشكّل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬30 ‭%‬ ‭ (‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭) ‬من‭ ‬إنفاق‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مصروفاتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ويتم‭ ‬بذل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المختلفة‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬الترويج‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمواسم‭ ‬المتواترة‭ ‬داخل‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤالين‭ ‬نيابيين‭ ‬إلى‭ ‬المُضي‭ ‬قُدماً‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والقطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬المختلفة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والترويج‭ ‬له،‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬الوجهة‭ ‬السياحية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ما‭ ‬تتمتّع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬سياحية‭ ‬حديثة،‭ ‬تدعم‭ ‬خطط‭ ‬تعزيز‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والترويج‭ ‬له‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬استمرار‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬سنوياً،‭ ‬ومتابعة‭ ‬استثمار‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬لتعزيز‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬الحالية‭ ‬والبناء‭ ‬عليها‭ ‬لواقعٍ‭ ‬ومستقبل‭ ‬أفضل،‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬فعاليات‭ ‬ومعارض‭ ‬دولية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬رزنامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وبيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للتسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للمنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعارض‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬وباقات‭ ‬سياحية‭ ‬للسائح‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬السياحية،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬السياحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرتادي‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنّ‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬السياحة‭ ‬لعامي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬تصبُّ‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭- ‬2026،‭ ‬وتعزّز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬الحالية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للمنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬وستقوم،‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬أخرى،‭ ‬بتنظيم‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬منها‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب،‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية،‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الدولية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬المنامة‭ ‬الصحي،‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬الأخرى،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬لجذب‭ ‬فعاليات‭ ‬ومعارض‭ ‬دولية‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬رزنامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬استقطاب‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬الساحلية‭ ‬والواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬ترفيهية‭ ‬ورياضات‭ ‬مائية‭ ‬وغيرها‭ ‬مما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مرتادي‭ ‬هذه‭ ‬المرافق،‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضّلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ونوّهت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أهميّة‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬الجديد،‭ ‬ومساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬واستقطاب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬تشكّله‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياحية‭.‬

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