وزارة السياحة: زيادة الرخص السياحية الممنوحة في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في جهود تقديم التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين في المجال السياحي بهدف جعل المملكة وجهة سياحية مفضّلة في المنطقة، وتشمل هذه الجهود تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس وتشغيل المشاريع السياحية، والتعاون مع المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية صديقة للمستثمرين. وانعكاساً لتلك الجهود، فإن المؤشرات تبين تنامياً في عدد الرخص السياحية الممنوحة في الربع الثالث من عام 2023، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وذكرت الوزارة أنّ جهود التسويق والترويج تشكّل ما نسبته 30 % (حتى الربع الثالث من عام 2023) من إنفاق هيئة البحرين للسياحة والمعارض على مصروفاتها التشغيلية، ويتم بذل هذه الجهود من خلال العديد من الاستراتيجيات المختلفة اعتماداً على الأسواق المستهدفة، كما يتم الترويج للفعاليات والمواسم المتواترة داخل أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت وزارة السياحة في ردها على سؤالين نيابيين إلى المُضي قُدماً في تنشيط الحركة السياحية في مملكة البحرين للمرحلة المقبلة في ضوء استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026، وتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والقطاعات السياحية المختلفة لتعزيز المنتج السياحي في المملكة والترويج له، بهدف جعل المملكة الوجهة السياحية الأولى في منطقة الخليج العربي، عبر تنفيذ جملة من المشاريع والفعاليات السياحية المقرر إقامتها للفترة القادمة، في ظلّ ما تتمتّع به المملكة من بنية سياحية حديثة، تدعم خطط تعزيز المنتج السياحي في المملكة والترويج له.
وأوضحت الوزارة استمرار الفعاليات المتعارف عليها سنوياً، ومتابعة استثمار الفرص الممكنة التي تبرز مكانة البحرين وخاصة في سياحة المعارض والمؤتمرات، لتعزيز المقومات السياحية الحالية والبناء عليها لواقعٍ ومستقبل أفضل، عبر عقد الفعاليات العالمية التي تضع مملكة البحرين على خريطة سياحة المعارض الإقليمية والعالمية، إضافة إلى جذب فعاليات ومعارض دولية، والتنسيق بشأن ذلك مع كبرى الشركات المتخصصة في استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات من خلال رصد رزنامة الفعاليات الإقليمية والدولية.
وبيّنت الوزارة استمرار التعاون مع القطاع الخاص للتسويق والترويج للمنتج السياحي البحريني، وكذلك دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة من خلال المعارض المختلفة، وتقديم عروض وباقات سياحية للسائح الأجنبي في الفنادق والمطاعم السياحية، مع استمرار التركيز على رفع معايير جودة الخدمة السياحية المقدمة لمرتادي المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها، ورفع كفاءة هذه المنشآت من الناحية التنظيمية، وذلك لتنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من السياح وتعزيز الاستثمار.
وقالت الوزارة إنّ برامج وفعاليات السياحة لعامي 2023-2024 تصبُّ في تنفيذ أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022- 2026، وتعزّز في الوقت ذاته المقومات السياحية الحالية، وتسهم في التسويق والترويج للمنتج السياحي البحريني، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من السياح وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وذكرت الوزارة أنها قامت وستقوم، عبر التعاون مع جهات أخرى، بتنظيم جملة من المعارض في مركز البحرين العالمي للمعارض، منها سيتي سكيب، معرض الجواهر العربية، معرض العطور العربية، معرض ومؤتمر المرأة والطفل في نوفمبر 2023، القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، مؤتمر ومعرض المنامة الصحي، معرض الخريف في ديسمبر 2023، ناهيك عن المعارض والفعاليات الأخرى، مع استمرار العمل لجذب فعاليات ومعارض دولية والتنسيق بشأن ذلك مع كبرى الشركات المتخصصة في استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات من خلال رصد رزنامة الفعاليات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الوزارة أنه في ظل استمرار استقطاب المشاريع التي تسهم في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما في السياحة الساحلية والواجهات البحرية وما يصاحبها من مرافق ترفيهية ورياضات مائية وغيرها مما يلبي احتياجات مرتادي هذه المرافق، يجري تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي تحقق الأهداف المنشودة، إضافة إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال المشاريع السياحية بهدف جعل المملكة وجهة سياحية مفضّلة في المنطقة.
ونوّهت الهيئة إلى أهميّة مركز المعارض الجديد، ومساهمته الكبيرة في النهوض بقطاع المعارض والمؤتمرات واستقطاب كل ما هو جديد وفق أفضل الممارسات الدولية، نظراً لما تشكّله سياحة المعارض من أهمية كبيرة في إقامة الفعاليات السياحية.
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