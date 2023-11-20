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جامعة الخليج العربي تعرض تطورات لقاح طورته لعلاج كوفيد 19 في القمة العالمية للقاحات في بوسطن

11/20/2023 7:18:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬والتقانات‭ ‬الحيوية‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الدهماني‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للقاحات‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حديثاً‭ ‬ان‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬مازال‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬للخطر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطعيم‭ ‬الدوري‭ ‬باستعمال‭ ‬لقاحات‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬وتفادى‭ ‬الإصابة‭ ‬بمتحورات‭ ‬الفيروس‭.‬

وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الدهماني‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬للقاحات،‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللقاحات‭ ‬وخاصة‭ ‬لقاحات‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬محاضرة‭ ‬حول‭ ‬لقاح‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬لوباء‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬ببرنامج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحيوية‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬نال‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭ ‬عالمية‭ ‬وأخرى‭ ‬أمريكية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬الذي‭ ‬طور‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬حظي‭ ‬بإشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬والأطباء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬لكونه‭ ‬لقاحا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬محليا‭ ‬بأسلوب‭ ‬إبداعي‭ ‬متميز،‭ ‬وهو‭ ‬اللقاح‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬خارج‭ ‬البلدان‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تحتكر‭ ‬تطوير‭ ‬وإنتاج‭ ‬هذه‭ ‬اللقاحات،‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يحسب‭ ‬إنجازا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الدهماني‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬الجائحة‭ -‬والحمد‭ ‬لله‭- ‬أصبح‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬2‭ ‬مستوطنا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مرض‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬يعرض‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان‭ ‬للخطر،‭ ‬ولهذا‭ ‬سيكون‭ ‬للتطعيم‭ ‬الدوري‭ ‬باستعمال‭ ‬لقاحات‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬وتفادي‭ ‬متحورات‭ ‬الفيروس‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬للمرور‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تصنيع‭ ‬هذا‭ ‬اللقاح‭ ‬لطرحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬للجانب‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للتصنيع‭ ‬الإقليمي‭ ‬للقاحات‭ ‬التي‭ ‬تطورها‭ ‬الجامعات‭ ‬ومراكز‭ ‬البحث‭ ‬المحلية‭. ‬

وأضاف‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬ترجع‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الصيدلية‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يوثق‭ ‬ويعمق‭ ‬تواصله‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويخطط‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬العلمي‭ ‬المحلي‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬الابتكار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬مردودا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬مميزا،‭ ‬وينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬الأزمات‭ ‬كجائحة‭ ‬كورونا‮»‬‭.‬

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