جامعة الخليج العربي تعرض تطورات لقاح طورته لعلاج كوفيد 19 في القمة العالمية للقاحات في بوسطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أستاذ العلوم والتقانات الحيوية الطبية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور محمد الدهماني فتح الله خلال مشاركته في القمة العالمية للقاحات التي انعقدت في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية حديثاً ان كوفيد 19 مازال يعرض حياة الإنسان للخطر على الرغم من تراجع الجائحة في جميع دول العالم، لافتاً إلى أن التطعيم الدوري باستعمال لقاحات الجيل الثاني سيكون له دور مهم في الوقاية من المرض وتفادى الإصابة بمتحورات الفيروس.
وقدم الدكتور الدهماني خلال المؤتمر الذي يعدّ واحداً من أكبر المؤتمرات العلمية للقاحات، والذي شارك فيه نخبة عالمية من المتخصصين في تطوير اللقاحات وخاصة لقاحات كوفيد 19 محاضرة حول لقاح الجيل الثاني لوباء كوفيد 19 الذي تم تطويره ببرنامج التقنيات الحيوية الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، والذي نال براءة اختراع عالمية وأخرى أمريكية.
وأشار إلى أن اللقاح الذي طور بجامعة الخليج العربي حظي بإشادة واسعة من كبار العلماء والأطباء المشاركين في المؤتمر لكونه لقاحا من الجيل الثاني تم تطويره محليا بأسلوب إبداعي متميز، وهو اللقاح الوحيد الذي تم تطويره خارج البلدان القليلة التي تحتكر تطوير وإنتاج هذه اللقاحات، «الشيء الذي يحسب إنجازا لمملكة البحرين ولجامعة الخليج العربي».
وقال الدكتور الدهماني: «بعد تراجع الجائحة -والحمد لله- أصبح فيروس كورونا 2 مستوطنا، ولا يزال مرض كوفيد 19 يعرض صحة الإنسان للخطر، ولهذا سيكون للتطعيم الدوري باستعمال لقاحات الجيل الثاني دور مهم في الوقاية من المرض وتفادي متحورات الفيروس»، مشدداً على ضرورة القيام بما يلزم للمرور إلى مرحلة تصنيع هذا اللقاح لطرحه في الأسواق، مؤكدا في الوقت ذاته الأهمية البالغة للجانب الاستراتيجي للتصنيع الإقليمي للقاحات التي تطورها الجامعات ومراكز البحث المحلية.
وأضاف بالقول: «هذه المسؤولية ترجع لقطاع الصناعات الصيدلية الذي يجب أن يوثق ويعمق تواصله مع الجامعات والمؤسسات البحثية في منطقة الخليج العربي، ويخطط للاستثمار في المخزون العلمي المحلي إذ إنه الابتكار الوحيد الذي يضمن مردودا اقتصاديا مميزا، وينعكس إيجابيا على المنظومة الصحية وخاصة عند الأزمات كجائحة كورونا».
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