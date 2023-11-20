بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزير التنمية الاجتماعية يدشن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 - 2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ ‬2023‭ - ‬2027‭ ‬والتي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمدعوين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيتي‭ ‬سنتر‭ ‬بالمنامة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعزيز‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬الصحيح‭ ‬وفقًا‭ ‬لحقوقهم‭ ‬الأساسية‭.‬

وتابع‭ ‬بأنّ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬والبيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬وتشريعات‭ ‬وبرامج‭ ‬وخدمات‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬الأطفال‭ ‬ونماءهم،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتوازنة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للأطفال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفل،‭ ‬وبأهمية‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬وخصائصها‭ ‬ومتطلباتها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬مرتكزات‭ ‬تمثل‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬8‭ ‬محاور‭ ‬لتنمية‭ ‬وحماية‭ ‬ورفاه‭ ‬الطفل‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتقدم‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬وإطار‭ ‬عمل‭ ‬يسعى‭ ‬لتنمية‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬التوجيهية،‭ ‬ولتمثل‭ ‬إعلانًا‭ ‬والتزامًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬للمساندة‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ليتمكن‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وذلك‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬فاعل‭ ‬يتمتع‭ ‬بروح‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الصالحة‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬قطاع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمستجدات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬لذا‭ ‬عملت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬حديثة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالطفل،‭ ‬ومراعاة‭ ‬ترجمة‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬الواردة‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬ملموس‭ ‬وقابل‭ ‬للتحقيق‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الطفولة‭. ‬وتضمن‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬معرضًا‭ ‬مصاحبًا‭ ‬بشعار‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬طفل‭ ‬كل‭ ‬حق‮»‬‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬والعروض‭ ‬الترفيهية‭ ‬المثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬الإبداعية،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للأطفال‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬تعزز‭ ‬حقوقهم‭ ‬بطرق‭ ‬تفاعلية‭ ‬ومشوقة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لهم‭.‬

وتستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬وستكون‭ ‬متاحة‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.‬

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