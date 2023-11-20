بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزير التنمية الاجتماعية يدشن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 - 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة أن مملكة البحرين تُعدّ من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر إحدى أهم المبادرات التي تتخذها الدول التي تولي شؤون الطفل اهتماماً كبيراً، من أجل تعزيز مكانته وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتحقيق الرعاية الفضلى للأطفال.
جاء ذلك في كلمته خلال حضوره حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023 - 2027 والتي أقرها مجلس الوزراء أمس، بمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في مجمع السيتي سنتر بالمنامة، حيث أشار إلى أن تدشين الاستراتيجية يعكس التزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتمكينهم من النمو والتطور الصحيح وفقًا لحقوقهم الأساسية.
وتابع بأنّ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونماءهم، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوفير المصلحة الفضلى للأطفال، إلى جانب رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل، وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها، وذلك من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية، وتسهم في تنفيذها 8 محاور لتنمية وحماية ورفاه الطفل.
كما أوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على ضرورة تحديث الاستراتيجية لتقدم رؤية شاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، ولتمثل إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم، وذلك لخلق جيل فاعل يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة قطاع الطفل في مملكة البحرين للمستجدات التشريعية والتكنولوجية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا عملت وزارة التنمية الاجتماعية على صياغة استراتيجية حديثة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل، ومراعاة ترجمة الرؤية المشتركة والمبادئ الأساسية الواردة بالاستراتيجية إلى إطار عمل ملموس وقابل للتحقيق يهدف إلى النهوض بقطاع الطفولة. وتضمن حفل التدشين معرضًا مصاحبًا بشعار اليوم العالمي للطفل «لكل طفل كل حق» اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تستهدف الأطفال من جميع الأعمار، حيث قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض الترفيهية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك العروض المسرحية وورش العمل الإبداعية، ويُعدّ المعرض فرصة فريدة للأطفال للاستمتاع بأنشطة ترفيهية تعزز حقوقهم بطرق تفاعلية ومشوقة بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة لهم.
وتستمر فعاليات المعرض على مدى يومي 20 و21 الشهر الجاري، وستكون متاحة للزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً.
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