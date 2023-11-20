في كنيسة سانت كريستوفر بالبحرينصلاة متعددة الأديان لأجل السلام في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
بالتزامن مع يوم الطفل العالمي احتضنت كاتدرائية القديس كريستوفر بالبحرين صلاة متعددة الأديان للتضامن مع أطفال غزة جراء ما يتعرضون له على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
هذه الدعوة جاءت بتنظيم من جمعية هذه البحرين، بالتعاون مع الكاتدرائية الأنجليكانية، مؤكدين أن قلوب الجميع مع الأطفال في غزة وفي مناطق النزاع الأخرى، الذين أجبروا على المعاناة من العنف.
وقال عميد الكاتدرائية القس ريتشارد فيرمر إن «أطفال غزة تحملوا ما لا يطيقه أي طفل على الإطلاق، إنهم يرون مشاهد لم يكن عليهم أن يروها أبدًا، ويفعلون أشياء لا ينبغي أبدًا أن يُطلب منهم القيام بها، ويفعلون بهم أشياء لا ينبغي أبدًا أن تحدث في عالم يتمتع بقلب أخلاقي».
بدأ اجتماع الصلاة الخارجي بقرع الجرس، ثم قدمت الحفل بيتسي ماثيسون، وغنت السوبرانو الكوبية شيلا فيليجيليو صلاة القديس فرنسيس الأسيزي: «اجعلني أداة لسلامك» بمساعدة الشباب المجتمعين.
وألقت نائبة سفير المملكة المتحدة فيونا ووكر دويل كلمة قصيرة ركزت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأطفال، وأضافت: «إننا جميعًا نتقاسم المسؤولية عن حماية ودعم حقوق الأطفال».
وشاهد الحضور رسالة فيديو من الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء المستشفى المعمداني الاهلي بمدينة غزة، استعرض خلالها معاناة أهالي غزة من الأوضاع المأساوية حيث أجهش الجميع في البكاء.
وقال: «لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لاستيعاب ما شاهدته وما أعرف أنه لا يزال يحدث. بالنسبة إلي، الشيء الأكثر حزنًا هو أن هؤلاء الجرحى البالغ عددهم 30 ألفًا لا يستطيعون الحصول على نوع العلاج الذي يحتاجون إليه، وذلك بالنسبة إلى العديد من الجرحى، حياتهم في خطر مع مرور كل يوم، لأن هذه الجروح لم تعد تعالج ولم تعد تتلقى الرعاية الطبية التي تحتاج إليها».
وأصدر المجتمعون بيان «الالتزام بالسلام» بقيادة زعماء الأديان المتعددة، جاء فيه: «إننا نلزم أنفسنا كأشخاص من ديانات عديدة بالعمل معًا من أجل الصالح العام، متحدين لبناء مجتمع أفضل من أجل خير أطفالنا، يرتكز على القيم والمثل التي نتشاركها: المجتمع، والنزاهة الشخصية، والشعور بالحق». والخطأ والتعلم والحكمة وحب الحق والرعاية والرحمة والعدل والسلام واحترام بعضنا البعض وللأرض ومخلوقاتها. كما شارك الناس علامة السلام مع من حولهم قبل أن يطلق الأطفال سربًا من الحمام من السماء؛ «في إشارة أمل لعالم أفضل وعالم مليء بالسلام».
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