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في كنيسة سانت كريستوفر بالبحرينصلاة متعددة الأديان لأجل السلام في غزة

11/20/2023 7:18:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي‭ ‬احتضنت‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬كريستوفر‭ ‬بالبحرين‭ ‬صلاة‭ ‬متعددة‭ ‬الأديان‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬ما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬جاءت‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬هذه‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬الأنجليكانية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬الأخرى،‭ ‬الذين‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬المعاناة‭ ‬من‭ ‬العنف‭.‬

وقال‭ ‬عميد‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬القس‭ ‬ريتشارد‭ ‬فيرمر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬تحملوا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يطيقه‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬إنهم‭ ‬يرون‭ ‬مشاهد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يروها‭ ‬أبدًا،‭ ‬ويفعلون‭ ‬أشياء‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أبدًا‭ ‬أن‭ ‬يُطلب‭ ‬منهم‭ ‬القيام‭ ‬بها،‭ ‬ويفعلون‭ ‬بهم‭ ‬أشياء‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أبدًا‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يتمتع‭ ‬بقلب‭ ‬أخلاقي‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬اجتماع‭ ‬الصلاة‭ ‬الخارجي‭ ‬بقرع‭ ‬الجرس،‭ ‬ثم‭ ‬قدمت‭ ‬الحفل‭ ‬بيتسي‭ ‬ماثيسون،‭ ‬وغنت‭ ‬السوبرانو‭ ‬الكوبية‭ ‬شيلا‭ ‬فيليجيليو‭ ‬صلاة‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأسيزي‭: ‬‮«‬اجعلني‭ ‬أداة‭ ‬لسلامك‮»‬‭ ‬بمساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬المجتمعين‭.‬

وألقت‭ ‬نائبة‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬فيونا‭ ‬ووكر‭ ‬دويل‭ ‬كلمة‭ ‬قصيرة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للأطفال،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬جميعًا‭ ‬نتقاسم‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

وشاهد‭ ‬الحضور‭ ‬رسالة‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬غسان‭ ‬أبو‭ ‬ستة‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬الاهلي‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬استعرض‭ ‬خلالها‭ ‬معاناة‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬المأساوية‭ ‬حيث‭ ‬أجهش‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬البكاء‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬مني‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لاستيعاب‭ ‬ما‭ ‬شاهدته‭ ‬وما‭ ‬أعرف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحدث‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬حزنًا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬30‭ ‬ألفًا‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الجروح‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تعالج‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬تتلقى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬المجتمعون‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬بالسلام‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬زعماء‭ ‬الأديان‭ ‬المتعددة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نلزم‭ ‬أنفسنا‭ ‬كأشخاص‭ ‬من‭ ‬ديانات‭ ‬عديدة‭ ‬بالعمل‭ ‬معًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬متحدين‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬أطفالنا،‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والمثل‭ ‬التي‭ ‬نتشاركها‭: ‬المجتمع،‭ ‬والنزاهة‭ ‬الشخصية،‭ ‬والشعور‭ ‬بالحق‮»‬‭. ‬والخطأ‭ ‬والتعلم‭ ‬والحكمة‭ ‬وحب‭ ‬الحق‭ ‬والرعاية‭ ‬والرحمة‭ ‬والعدل‭ ‬والسلام‭ ‬واحترام‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬وللأرض‭ ‬ومخلوقاتها‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬الناس‭ ‬علامة‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬الأطفال‭ ‬سربًا‭ ‬من‭ ‬الحمام‭ ‬من‭ ‬السماء؛‭ ‬‮«‬في‭ ‬إشارة‭ ‬أمل‭ ‬لعالم‭ ‬أفضل‭ ‬وعالم‭ ‬مليء‭ ‬بالسلام‮»‬‭.‬

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