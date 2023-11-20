في إطار حربها ضد المستشفيات.. إسرائيل تقصف ((الإندونيسي)) وتقتل وتجرح العشرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غزة – الوكالات: أعلنت وزارة الصحة التابعة بغزة أمس استشهاد 12 شخصا على الأقل في ضربة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة.
وذكرت في تصريحات لفضائية «العربية»، أن «إسرائيل تكرر سيناريو مستشفى الشفاء في المستشفى الإندونيسي»، قائلة إن «هناك عددًا كبيرًا من الجرحى في حالة حرجة داخل المستشفى الإندونيسي».
واقتحم جيش الاحتلال منذ الأربعاء مستشفى الشفاء بعد معارك طاحنة في محيطه.
وقالت الوزارة، إن «القوات الإسرائيلية تواصل حصار الموجودين داخل مستشفى الشفاء».
وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس استشهاد 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي «يحاصر» المستشفى، و«نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمع الشفاء» الذي أخلي بعد دخول القوات الإسرائيلية إليه.
وأشار القدرة إلى وجود «نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي».
وتتحدّث إسرائيل عن وجود مراكز قيادية تابعة لحماس تحت مبنى المستشفى الإندونيسي، وهو ما تنفيه الحركة. وتقول حماس إن اسرائيل تشن «حربا ضد المستشفيات».
وبحسب الحركة، فإن عشرات الدبابات والآليات المدرعة منتشرة حول المستشفى وتطلق نيرانها باتجاه المنشأة الصحية.
وسبق أن تعرض محيط المستشفى أواخر الشهر المنصرم وبعد أوامر إخلاء إسرائيلية، للقصف، وفقا للأمم المتحدة. وقالت حماس في حينه إن القصف خلّف 30 شهيدا في المستشفى.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس أمس إنه يشعر «بالفزع» من الهجوم على المستشفى الإندونيسي.
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي إكس «ينبغي ألا يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب أبدا، وخاصة أثناء وجودهم داخل مستشفى».
وفي اليوم الـ 45 من العدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
وكانت وزارة الصحة أفادت الأحد باستشهاد 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة.
ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، استشهدوا في هذه الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.
وسجلت معارك عنيفة الأحد في وسط مدينة غزة بمشاركة دبابات إسرائيلية استهدفت بقاذفات صواريخ مقاتلي حماس فيما تكثفت الضربات الجوية مساء.
وقال الجيش الإسرائيلي إن خمسة من جنوده قتلوا ليرتفع عدد الجنود الذين قضوا في غزة منذ بداية الحرب إلى 64.
وخلف العدوان الغاشم على غزة أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب آخر إحصائية صادرة عن سلطات غزة.
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