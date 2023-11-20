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في إطار حربها ضد المستشفيات.. إسرائيل تقصف ((الإندونيسي)) وتقتل وتجرح العشرات

11/20/2023 7:18:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وذكرت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفضائية‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تكرر‭ ‬سيناريو‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‮»‬‭.‬

واقتحم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬طاحنة‭ ‬في‭ ‬محيطه‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تواصل‭ ‬حصار‭ ‬الموجودين‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يحاصر‮»‬‭ ‬المستشفى،‭ ‬و«نخشى‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بمجمع‭ ‬الشفاء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أخلي‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إليه‭. ‬

وأشار‭ ‬القدرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬بين‭ ‬طواقم‭ ‬طبية‭ ‬وجرحى‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‮»‬‭. ‬

وتتحدّث‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬قيادية‭ ‬تابعة‭ ‬لحماس‭ ‬تحت‭ ‬مبنى‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬وتقول‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬اسرائيل‭ ‬تشن‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الحركة،‭ ‬فإن‭ ‬عشرات‭ ‬الدبابات‭ ‬والآليات‭ ‬المدرعة‭ ‬منتشرة‭ ‬حول‭ ‬المستشفى‭ ‬وتطلق‭ ‬نيرانها‭ ‬باتجاه‭ ‬المنشأة‭ ‬الصحية‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم‭ ‬وبعد‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬للقصف،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬خلّف‭ ‬30‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بالفزع‮»‬‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يتعرض‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬والمدنيون‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الرعب‭ ‬أبدا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الـ‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬واصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواصل‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التصدي‭ ‬وقصف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتوغلة‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أفادت‭ ‬الأحد‭ ‬باستشهاد‭ ‬41‭ ‬فردًا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بوسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

ونشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬41‭ ‬شخصًا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬ملكة،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬فجرا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬صباحًا‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭. ‬

وسجلت‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بمشاركة‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬بقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬فيما‭ ‬تكثفت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬مساء‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قتلوا‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬64‭. ‬

وخلف‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬شهيد،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬طفل‭ ‬و3500‭ ‬امرأة،‭ ‬حسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصائية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬سلطات‭ ‬غزة‭.‬

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