ولي عهد الأردن يصل إلى العريش بالزي العسكري لتشغيل المستشفى الميداني بخان يونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر





وصل‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأردني‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني،‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬الدولي‭ ‬ترافقه‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬تشغيل‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أول‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬يدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتحمل‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬فريق‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني،‭ ‬ومعدات‭ ‬وأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬لتجهيز‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسعة‭ ‬41‭ ‬سريرا‭. ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬40‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬تجهيزات‭ ‬المستشفى،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تجهيزه‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬وفد‭ ‬طبي‭ ‬أردني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬طبيبا‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬المستشفى‭.‬

وأعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬أردني‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬طبي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنصرم‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وأكد‭ ‬مدير‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬محمد‭ ‬زقوت‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬سيقام‭ ‬‮«‬في‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‮»‬‭. ‬

ودخلت‭ ‬40‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بمعدات‭ ‬وأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬للمستشفى‭ ‬يرافقها‭ ‬170‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭. ‬وقال‭ ‬زقوت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬مستشفيين‭ ‬ميدانيين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬وسيتم‭ ‬إقامتهما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬سيكون‭ ‬بسعة‭ ‬41‭ ‬سريرا،‭ ‬ويضم‭ ‬طاقما‭ ‬طبيا‭ ‬وتمريضيا‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬145‭ ‬شخصا‭ ‬يشمل‭ ‬اختصاصات‭ ‬‮«‬الجراحة‭ ‬العامة،‭ ‬وجراحة‭ ‬الشرايين،‭ ‬والأعصاب،‭ ‬والصدر،‭ ‬والمسالك،‭ ‬والتجميل،‭ ‬والعظام،‭ ‬والأطفال،‭ ‬والوجه‭ ‬والفكين‮»‬‭. ‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬المعابر‭ ‬هشام‭ ‬عدوان‭ ‬‮«‬إدخال‭ ‬6‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الكويت‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬ضمها‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭. ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬أية‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بدون‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الميدانية‭ ‬‮«‬لمعاونة‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬الأعباء‭ ‬وعلاج‭ ‬المصابين‭ ‬وآلاف‭ ‬المرضى‮»‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬كارثي‭ ‬والمصابون‭ ‬يموتون‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬إغاثة‭ ‬طبية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أكدت‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألفا‭. ‬وبحسب‭ ‬مدير‭ ‬الإغاثة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عائد‭ ‬ياغي،‭ ‬تعاني‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬وعدد‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬محدود‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬فحذرت‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إنها‭ ‬سجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬إسهال‭ ‬و70‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬خطرة‭ ‬بالجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬في‭ ‬154‭ ‬ملجأ‭ ‬فتحتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإيواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭. ‬وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬