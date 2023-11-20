وفد وزاري عربي إسلامي يدعو من بكين إلى إنهاء العدوان على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬بكين‭ - (‬رويترز‭): ‬دعا‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬عرب‭ ‬ومسلمين‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المدمَّر‭. ‬

ويمارس‭ ‬الوفد،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬يمثلون‭ ‬الأعضاء‭ ‬الدائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬لرفض‭ ‬تبرير‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأفعالها‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بأنها‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬أمام‭ ‬الوفد‭ ‬العربي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تريد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬بكين‭: ‬‮«‬فلنعمل‭ ‬معا‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سريعا‭ ‬ولاستعادة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬وانغ‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬تؤيد‭ ‬بالكامل‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬التحرك‭ ‬الآن‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعالة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬العربي‭ ‬الإسلامي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني،‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لوقف‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

أما‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬فلسطين‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تصفية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وسلب‭ ‬حقوقنا‭ ‬وهذا‭ ‬ينتهك‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الجرائم‭ ‬‮«‬الوحشية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قوى‭ ‬عظمى‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬للأسف‭ ‬تعطي‭ ‬غطاء‭ ‬للاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحالية‮»‬‭. ‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وفلسطين‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬وآخرين‭. ‬

وكانت‭ ‬القمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬قد‭ ‬حثت‭ ‬أيضا‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وتسعى‭ ‬السعودية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وجمع‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬السعودية‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭.

‬وكان‭ ‬مبعوث‭ ‬الصين‭ ‬الخاص‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشاي‭ ‬جيون‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لبحث‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬والاعتراف‭ ‬بفلسطين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬