الشباب يواجه الدير بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تفتتح اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الثالثة من كأس ديار المحرق لكرة اليد «التنشيطية» بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقيّ الشباب والدير وذلك في تمام الساعة 6 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل المنافسات يوم غدٍ الأربعاء بمواجهتيّ البحرين وباربار، الاتفاق والأهلي. وتعتبر مباراة اليوم بين الشباب والدير قوية، باعتبار أن الفريقين هما الأكثر قوة من ناحية اللاعبين الموجودين «الخبرة والعناصر الشابة»، بالإضافة لما ظهرا عليه في الجولات السابقة، حيث الدير يمتلك (6 نقاط) من انتصارين على الأهلي والتضامن، أما الشباب الذي يلعب مباراته الثانية اليوم فقد كسب باربار بالجولة الماضية وله (3 نقاط).
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