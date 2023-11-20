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الشباب يواجه الدير بكأس ديار المحرق

11/20/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬فريقيّ‭ ‬الشباب‭ ‬والدير‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتستكمل‭ ‬المنافسات‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهتيّ‭ ‬البحرين‭ ‬وباربار،‭ ‬الاتفاق‭ ‬والأهلي‭. ‬وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والدير‭ ‬قوية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬هما‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬‮«‬الخبرة‭ ‬والعناصر‭ ‬الشابة‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لما‭ ‬ظهرا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬الدير‭ ‬يمتلك‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬والتضامن،‭ ‬أما‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬اليوم‭ ‬فقد‭ ‬كسب‭ ‬باربار‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وله‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

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