اتحاد اليد يناقش مع نادي باربار حفل اعتزال جعفر عبدالقادر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬ومجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بإدارة‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬حسن‭

‬لوضع‭ ‬التصورات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لحفل‭ ‬اعتزال‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سابقاً‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬الاعتزال‭ ‬لنجوم‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬هو‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وقدموا‭ ‬الكثير‭ ‬لها،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمكانة‭ ‬اللاعب‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭ ‬وما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬احترف‭ ‬فيها‭ ‬ومع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭

‬الاتحاد‭ ‬لهذا‭ ‬الحفل‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬جانبه‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬الموعد‭ ‬المبدئي‭ ‬لإقامة‭ ‬حفل‭ ‬الاعتزال‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬تشكيل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬واعتماد‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬لإظهار‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬