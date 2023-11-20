اتحاد اليد يناقش مع نادي باربار حفل اعتزال جعفر عبدالقادر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي بحضور الدكتور خالد الحيدان النائب الأول ومجدي ميرزا أمين السر العام بإدارة نادي باربار برئاسة علي حسن
لوضع التصورات التنظيمية لحفل اعتزال لاعب الفريق والمنتخب الوطني سابقاً جعفر عبدالقادر.
وأكد رئيس الاتحاد أن إقامة حفل الاعتزال لنجوم لعبة كرة اليد هو حق من حقوق اللاعبين الذين خدموا الرياضة البحرينية وقدموا الكثير لها، منوهاً بمكانة اللاعب جعفر عبدالقادر وما يملكه من سجل حافل بالإنجازات سواء مع ناد أو مع الأندية التي احترف فيها ومع المنتخبات الوطنية على مختلف فئاتها، مؤكداً دعم
الاتحاد لهذا الحفل وتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبه.
وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس نادي باربار علي حسن، حيث تم تحديد الموعد المبدئي لإقامة حفل الاعتزال في شهر أبريل من العام القادم، وسيتم خلال المرحلة القادمة تشكيل أعضاء اللجنة واعتماد خطة العمل لإظهار الحدث بأفضل صورة.
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