مواجهة صعبة بين بابكو وجيبك اليومأسري يخرج بفوز صعب أمام ((بابكو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬عنق‭ ‬الزجاجة‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تأخره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬بابكو‭ ‬وجيبك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

رفع‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بانتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منه‭ ‬منتصراً‭ ‬بصعوبة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جاءت‭ ‬هادئة‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬لم‭ ‬ترتقي‭ ‬للمستوى‭ ‬المتوقع‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬38‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كسر‭ ‬فيها‭ ‬المهاجم‭ ‬أحمد‭ ‬المقلة‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬جهود‭ ‬فريقه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬هاجم‭ ‬فيها‭ ‬وشكل‭ ‬ضغط‭ ‬لينهي‭ ‬الشوط‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬أكثر‭ ‬أفضل‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ومندفعاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أدراك‭ ‬النتيجة‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المهاجم‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬خطأ‭ ‬الحارس‭ ‬في‭ ‬أبعاد‭ ‬الكرة‭ ‬ليضع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬73‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬75‮»‬‭. ‬فريق‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‮»‬‭ ‬تأثر‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬وقلة‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتفوق‭ ‬صعب‭ ‬لأسري‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬