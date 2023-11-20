مواجهة صعبة بين بابكو وجيبك اليومأسري يخرج بفوز صعب أمام ((بابكو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرج فريق أسري من عنق الزجاجة بعدما حول تأخره على فريق «بابكو للاستكشاف والإنتاج» بهدف دون رد في الشوط الأول إلى فوز صعب بهدفين لهدف في الشوط الثاني. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وتختتم اليوم مباريات الأسبوع الثاني بلقاء يجمع بين بابكو وجيبك في تمام الساعة 7:00 مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
رفع فريق أسري بانتصاره الثاني في المسابقة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المسابقة بعد الفوز الثاني في لقاء أمس الأول الذي خرج منه منتصراً بصعوبة في مباراة جاءت هادئة في بدايتها لم ترتقي للمستوى المتوقع حتى الدقيقة «38» التي كسر فيها المهاجم أحمد المقلة النتيجة السلبية بتسجيل هدف التقدم لصالح «بابكو للاستكشاف والإنتاج» بعدما توج جهود فريقه الكبير في الربع الساعة الأخيرة والتي هاجم فيها وشكل ضغط لينهي الشوط متقدما بهدف دون رد.
ودخل فريق أسري أكثر أفضل نوعا ما في الشوط الثاني ومندفعاً من أجل أدراك النتيجة وكان له ما أراد عن طريق المهاجم سيد إبراهيم علوي الذي استغل خطأ الحارس في أبعاد الكرة ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة «73». ومن ثم أضاف اللاعب مصطفى يعقوب الهدف الثاني سريعا في الدقيقة «75». فريق «بابكو للاستكشاف والإنتاج» تأثر كثيرا من النقص العددي وقلة الخبرة في هذه الحصة التي انتهت بتفوق صعب لأسري بهدفين لهدف.
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