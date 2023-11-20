((التنمية الاقتصادية)) يدعم كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رحب‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والمساندة‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬المعروفين‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الجولف‭. ‬

ويأتي‭ ‬الدعم‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المجلس‭ ‬ليؤكد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والمهم‭ ‬الذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬متنافسين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬التنموية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الخاصة‭ ‬بإقامة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬والترويج‭ ‬الى‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬تحتضنها‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬السياحي‭ ‬والاقتصادي‭. ‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬احدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬الهامة‭ ‬والتي‭ ‬تستقطب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬ويهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬خالد‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬ودعمها‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬والفني‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬واقامتها‭ ‬سنويا‭ ‬وازياد‭ ‬الرغبة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬