((التنمية الاقتصادية)) يدعم كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رحب اللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالدعم المتواصل والمساندة الذي قدمه مجلس التنمية الاقتصادية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة والتي ستقام خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر الجاري ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف بمشاركة نخبة مميزة من لاعبين المعروفين في ملاعب الجولف.
ويأتي الدعم السنوي الذي يقدمه المجلس ليؤكد على الدور الكبير والمهم الذي يتحقق من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية المتميزة التي يشارك فيها متنافسين من دول مختلف دول العالم حيث ان هذه الفعاليات تحقق العديد من المكاسب التنموية والاقتصادية من خلال تسويق المنتجات السياحية التي تتمتع بها مملكة البحرين اضافة الى الاطلاع على المنشآت الرياضية الخاصة بإقامة المعسكرات التدريبية والترويج الى السياحة الرياضية التي ممكن ان تحتضنها هذه المنشآت الرياضية وهذا ما يعود بالفائدة على النشاط السياحي والاقتصادي.
وتعتبر بطولة جلالة الملك حمد الدولية للجولف احدى الفعاليات الرياضية الدولية الهامة والتي تستقطب العديد من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم. ويهذه المناسبة تقدم رئيس الاتحاد البحريني للجولف بخالص الشكر والتقدير الى خالد حميدان الرئيس التنفيذي على دعم مجلس التنمية الاقتصادية الفعالية الرياضية الدولية منذ انطلاق البطولة ودعمها لتحقيق النجاح التنظيمي والفني مما ساعد الاتحاد البحريني للجولف على مواصلة استضافة هذه البطولة واقامتها سنويا وازياد الرغبة على المشاركة فيها من اللاعبين المحترفين والهواة من اصحاب الخبرة في هذا المجال والذي يعود على اللاعبين المحليين بالاستفادة من مشاركاتهم في البطولة.
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