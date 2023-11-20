بطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينجنورة سلطان تتصدر مسابقة السيدات.. وسيطرة سعودية بمسابقة الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬ببطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعدما‭ ‬أحرزت‭ ‬1703‭ ‬نقاط‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬وجاءت‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬ثالثة‭ ‬1625‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬مشاعل‭ ‬رابعة‭ ‬1582‭ ‬نقطة‭ ‬ومرسيل‭ ‬سلطان‭ ‬خامسة‭ ‬1533‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬احتفظ‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬بصدارة‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬وجاء‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬ثانيا‭ ‬2153‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬والقطري‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ ‬رابعا‭ ‬2141‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬خامسا‭ ‬2121‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬يواصل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬مواطنه‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬ثالثا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬رابعا‭ ‬1897‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬تقي‭ ‬خامسا‭ ‬1850‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬تصدر‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬الترتيب‭ ‬2095‭ ‬نقطة‭ ‬وسط‭ ‬سيطرة‭ ‬سعودية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬مواطنه‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬ثانيا‭ ‬2067‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثالثا‭ ‬2064‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬رابعا‭ ‬2021‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬سالم‭ ‬خامسا‭ ‬2011‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبيد‭ ‬سعد‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬748‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬673‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬182‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬725‭ ‬نقطة‭.‬