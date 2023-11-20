بطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينجنورة سلطان تتصدر مسابقة السيدات.. وسيطرة سعودية بمسابقة الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقدمت اللاعبة نورة سلطان إلى مركز الصدارة بمسابقة السيدات ببطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر الجاري بعدما أحرزت 1703 نقاط فيما تراجعت ليلى الجناحي للمركز الثاني 1679 نقطة وجاءت الكويتية وسمية العبدالله ثالثة 1625 نقطة والسعودية مشاعل رابعة 1582 نقطة ومرسيل سلطان خامسة 1533 نقطة.
وضمن مسابقة الرجال احتفظ علي الماص بصدارة مسابقة الرجال 2175 نقطة وجاء يوسف فلاح ثانيا 2153 نقطة والكويتي محمد عبدالله ثالثا 2149 نقطة والقطري محمد المريخي رابعا 2141 نقطة والسعودي عبدالرحمن الخليوي خامسا 2121 نقطة.
وفي إطار منافسات مسابقة الكبار يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود هيمنته على الصدارة 1998 نقطة ومن خلفه مواطنه ياسر ابوالريش 1978 نقطة والكويتي يعقوب الشطي ثالثا 1956 نقطة ومواطنه إياد الأميري رابعا 1897 نقطة وحميد تقي خامسا 1850 نقطة.
وفي مسابقة الشباب تصدر اللاعب السعودي بندر اليابه الترتيب 2095 نقطة وسط سيطرة سعودية على المراكز الخمسة الأولى حيث جاء مواطنه نواف التميمي ثانيا 2067 نقطة وأحمد ابوالريش ثالثا 2064 نقطة وعبدالعزيز التميمي رابعا 2021 نقطة ويوسف سالم خامسا 2011 نقطة.
وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز الإماراتي عبيد سعد بمسابقة الرجال 748 نقطة، وفوز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بمسابقة الكبار 673 نقطة وفوز الكويتية وسمية العبدالله بمسابقة السيدات 182 نقطة وفوز السعودي نواف التميمي بمسابقة الشباب 725 نقطة.
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