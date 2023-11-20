-->

Tuesday, 21 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينجنورة سلطان تتصدر مسابقة السيدات.. وسيطرة سعودية بمسابقة الشباب

11/20/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬ببطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعدما‭ ‬أحرزت‭ ‬1703‭ ‬نقاط‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬وجاءت‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬ثالثة‭ ‬1625‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬مشاعل‭ ‬رابعة‭ ‬1582‭ ‬نقطة‭ ‬ومرسيل‭ ‬سلطان‭ ‬خامسة‭ ‬1533‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬احتفظ‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬بصدارة‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬وجاء‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬ثانيا‭ ‬2153‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬والقطري‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ ‬رابعا‭ ‬2141‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬خامسا‭ ‬2121‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬يواصل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬مواطنه‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬ثالثا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬رابعا‭ ‬1897‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬تقي‭ ‬خامسا‭ ‬1850‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬تصدر‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬الترتيب‭ ‬2095‭ ‬نقطة‭ ‬وسط‭ ‬سيطرة‭ ‬سعودية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬مواطنه‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬ثانيا‭ ‬2067‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثالثا‭ ‬2064‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬رابعا‭ ‬2021‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬سالم‭ ‬خامسا‭ ‬2011‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبيد‭ ‬سعد‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬748‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬673‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬182‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬725‭ ‬نقطة‭.‬

MENAFN20112023000055011008ID1107460454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث