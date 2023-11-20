المنامة يجتاز كاظمة الكويتي في ((السوبر ليغ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬76‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الثانية‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬23/17‭)‬،‭ (‬21/24‭)‬،‭ (‬18/13‭)‬،‭ (‬22/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬نجمه‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنيه‭ ‬ترافين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وتوني‭ ‬فارمر‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬المنامة‭ ‬الذين‭ ‬كعادتهم‭ ‬ساندوا‭ ‬الفريق‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭.‬

وحقق‭ ‬المنامة‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬المستوى‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ثابتا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬التبديلات‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬التدوير‭ ‬للاعبين‭.‬

وكان‭ ‬المنامة‭ ‬مسيطرا‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬كاظمة‭ ‬الذي‭ ‬ضيق‭ ‬الخناق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يبدأ‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وانتهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬المنامة‭ ‬23‭/‬17،‭ ‬وكذلك‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬44‭/‬41،‭ ‬واستمر‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬62‭/‬54،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬الفارق‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬84‭/‬76‭.‬

وَحصد‭ ‬المنامة‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مشواره،‭ ‬وستكون‭ ‬مواجهته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭.‬