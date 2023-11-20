المنامة يجتاز كاظمة الكويتي في ((السوبر ليغ))

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المنامة حامل اللقب فوزا مستحقا على منافسه كاظمة الكويتي بنتيجة 84/76 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) لكرة السلة بنسختها الثانية.
وجاءت نتائج الفترات: (23/17)، (21/24)، (18/13)، (22/22)، وبرز من المنامة نجمه مصطفى حسين بتسجيله 29 نقطة والامريكي سير دومنيك 20 نقطة ومواطنيه ترافين 13 نقطة وتوني فارمر 11 نقطة وأحمد سلمان 8 نقاط.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من مشجعي المنامة الذين كعادتهم ساندوا الفريق بكل قوة.
وحقق المنامة الأهم وهو الفوز في ظهوره الأول، في خطوة مهمة نحو التأهل الى الدور الثاني، غير ان المستوى لم يكن ثابتا في المباراة بسبب كثرة التبديلات وفق استراتيجية المدرب في التدوير للاعبين.
وكان المنامة مسيطرا على مجريات اللقاء مع منافسة شرسة من كاظمة الذي ضيق الخناق عليه في الشوط الأول، قبل ان يبدأ المنامة في توسيع الفارق في الشوط الثاني ويحافظ على التقدم حتى النهاية.
وانتهى الربع الأول بتقدم المنامة 23/17، وكذلك الربع الثاني 44/41، واستمر التفوق في الربع الثالث 62/54، وحافظ على الفارق وفاز في النهاية 84/76.
وَحصد المنامة أول نقطتين في مشواره، وستكون مواجهته الثانية أمام فريق الشمال القطري بتاريخ 4 ديسمبر في صالة أم الحصم.
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