اصطدم بنجومية الحارس محمد عبدالحسين وحسين الصيادالنجمة يخسر أمام الخليج ويلتقي الغرافة القطري اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خسرّ فريق النجمة أمام الخليج السعودي بنتيجة (21/25) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين ضمن الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية للأندية 26 لكرة اليد التي تحتضنها دولة الكويت حتى 27 نوفمبر الجاري.
وأنهى فريق النجمة الشوط الأول متخلفًا بفارق هدف (12/13)، وبذلك تجمد رصيد النجمة عند نقطتين من فوز وخسارة، فيما الخليج أصبح رصيده (6 نقاط) من ثلاثة انتصارات متتالية، وضمن التأهل إلى نصف النهائي. وسيلعب النجمة اليوم (الثلاثاء) مباراته الثالثة بملاقاة فريق الغرافة القطري في تمام الساعة 8 مساءً، ويتطلب على الفريق تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في دائرة التأهل قبل خوض مباراته الأخيرة أمام الكويت الكويتي يوم الخميس المقبل.
ولم يحقق النجمة البداية المنتظرة من خلال الدقائق العشرة الأولى، التي شهدت الكثير من الأخطاء الهجومية في التمرير وعشوائية التصويب رغم تصدي حارسه كريم هنداوي للكثير من الكرات لتكون النتيجة حينها (1/5). بعد الوقت المستقطع للمدرب سيد علي الفلاحي، تحسن الأداء بصورة تدريجية في الدفاع والهجوم «الفاست» لعادل محمد ومهدي سعد ومحمد حبيب، بالإضافة للهجوم المنظم في الأجنحة لقاسم قمبر والدائرة للصربي بوزفيك ومجتبى الزيمور في العمق، ليتعادل النجمة مع الخليج بالأداء والنتيجة التي انتهت لصالح الفريق السعودي.
وجاء الشوط الثاني بصورة مغايرة تمامًا عما انتهى عليه الشوط الأول بالنسبة للنجمة، إذ بعد الدقائق العشرة الأولى التي كانت تتأرجح النتيجة بينهما بفارق هدفين للخليج مع دفاع مفكك للنجمة وغياب لعدد من المحليين والمحترفين عن مستوياتهم، اصطدم الأخير بتصديات حارس الخليج محمد عبدالحسين التي اجتازت 18 تصديًا ونجومية حسين الصياد بتسجيل الأهداف بجانب زملائه مقابل صيام طويل في تسجيل الأهداف وإضاعة كرات وارتكاب أخطاء فردية بصورة كبيرة في النجمة، ليتوسع فارق الأهداف للخليج الذي أنهى اللقاء لصالحه.
وبرز في صفوف النجمة قاسم قمبر بتسجيله (6 أهداف)، مجتبى الزيمور (4 أهداف).
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