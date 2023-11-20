اصطدم بنجومية الحارس محمد عبدالحسين وحسين الصيادالنجمة يخسر أمام الخليج ويلتقي الغرافة القطري اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خسرّ‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/25‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬26‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأنهى‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متخلفًا‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ (‬12/13‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬النجمة‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬فيما‭ ‬الخليج‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬وضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وسيلعب‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬بملاقاة‭ ‬فريق‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً،‭ ‬ويتطلب‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬التأهل‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬النجمة‭ ‬البداية‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬التمرير‭ ‬وعشوائية‭ ‬التصويب‭ ‬رغم‭ ‬تصدي‭ ‬حارسه‭ ‬كريم‭ ‬هنداوي‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬لتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬حينها‭ (‬1/5‭). ‬بعد‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬للمدرب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬تحسن‭ ‬الأداء‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬‮«‬الفاست‮»‬‭ ‬لعادل‭ ‬محمد‭ ‬ومهدي‭ ‬سعد‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للهجوم‭ ‬المنظم‭ ‬في‭ ‬الأجنحة‭ ‬لقاسم‭ ‬قمبر‭ ‬والدائرة‭ ‬للصربي‭ ‬بوزفيك‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬ليتعادل‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬بالأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬تمامًا‭ ‬عما‭ ‬انتهى‭ ‬عليه‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنجمة،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتأرجح‭ ‬النتيجة‭ ‬بينهما‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬للخليج‭ ‬مع‭ ‬دفاع‭ ‬مفكك‭ ‬للنجمة‭ ‬وغياب‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المحليين‭ ‬والمحترفين‭ ‬عن‭ ‬مستوياتهم،‭ ‬اصطدم‭ ‬الأخير‭ ‬بتصديات‭ ‬حارس‭ ‬الخليج‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬التي‭ ‬اجتازت‭ ‬18‭ ‬تصديًا‭ ‬ونجومية‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬بجانب‭ ‬زملائه‭ ‬مقابل‭ ‬صيام‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬وإضاعة‭ ‬كرات‭ ‬وارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬فردية‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النجمة،‭ ‬ليتوسع‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬للخليج‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور‭ (‬4‭ ‬أهداف‭).‬