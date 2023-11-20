-->

Tuesday, 21 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اصطدم بنجومية الحارس محمد عبدالحسين وحسين الصيادالنجمة يخسر أمام الخليج ويلتقي الغرافة القطري اليوم

11/20/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خسرّ‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/25‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬26‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأنهى‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متخلفًا‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ (‬12/13‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬النجمة‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬فيما‭ ‬الخليج‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬وضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وسيلعب‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬بملاقاة‭ ‬فريق‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً،‭ ‬ويتطلب‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬التأهل‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬النجمة‭ ‬البداية‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬التمرير‭ ‬وعشوائية‭ ‬التصويب‭ ‬رغم‭ ‬تصدي‭ ‬حارسه‭ ‬كريم‭ ‬هنداوي‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬لتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬حينها‭ (‬1/5‭). ‬بعد‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬للمدرب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬تحسن‭ ‬الأداء‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬‮«‬الفاست‮»‬‭ ‬لعادل‭ ‬محمد‭ ‬ومهدي‭ ‬سعد‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للهجوم‭ ‬المنظم‭ ‬في‭ ‬الأجنحة‭ ‬لقاسم‭ ‬قمبر‭ ‬والدائرة‭ ‬للصربي‭ ‬بوزفيك‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬ليتعادل‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬بالأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬تمامًا‭ ‬عما‭ ‬انتهى‭ ‬عليه‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنجمة،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتأرجح‭ ‬النتيجة‭ ‬بينهما‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬للخليج‭ ‬مع‭ ‬دفاع‭ ‬مفكك‭ ‬للنجمة‭ ‬وغياب‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المحليين‭ ‬والمحترفين‭ ‬عن‭ ‬مستوياتهم،‭ ‬اصطدم‭ ‬الأخير‭ ‬بتصديات‭ ‬حارس‭ ‬الخليج‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬التي‭ ‬اجتازت‭ ‬18‭ ‬تصديًا‭ ‬ونجومية‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬بجانب‭ ‬زملائه‭ ‬مقابل‭ ‬صيام‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬وإضاعة‭ ‬كرات‭ ‬وارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬فردية‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النجمة،‭ ‬ليتوسع‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬للخليج‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور‭ (‬4‭ ‬أهداف‭).‬

MENAFN20112023000055011008ID1107460452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث