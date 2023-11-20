نصيف: مباراة اليوم لا تقل عن سابقاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال إبراهيم نصيف المدرب المساعد لطائرة فريق النبيه صالح بأنّ فريقه مستعدا لمباراة اليوم، والاستعداد لا يقل عن الاستعداد لأيّ مباراة خاصة، وأنهم سيقابلون فريق عالي وهو فريق جيد ومرتّب بحسب تعبيره.
ولفت نصيف إلى أنّهم خلال الأيام السابقة للمباراة أخذوا بتحفيظ اللاعبين من خلال التدريب ما هو مطلوب منهم في مباراة اليوم بحسب قراءة الجهاز الفني للفريق المنافس.
سيد علي: أداؤنا في تصاعد ونسعى للأفضل
وأوضح ليبرو فريق عالي سيد علي خلف أنّ فريقه بات يقدم مستوى تصاعديا من مباراة لأخرى، وأنهم يمنون النفس بأنّ يواصلوا السير على هذا المنوال في مباراة اليوم أمام النبيه صالح الذي يقدم مستويات ثابتة وهو الآن متصدر المجموعة، وكل ذلك يشكل أنّ المباراة لن تكون سهلة لزملائه في فريق عالي.
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