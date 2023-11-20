نصيف: مباراة اليوم لا تقل عن سابقاتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لطائرة‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬مستعدا‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأيّ‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة،‭ ‬وأنهم‭ ‬سيقابلون‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬ومرتّب‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

ولفت‭ ‬نصيف‭ ‬إلى‭ ‬أنّهم‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭ ‬للمباراة‭ ‬أخذوا‭ ‬بتحفيظ‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بحسب‭ ‬قراءة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭.‬

سيد‭ ‬علي‭: ‬أداؤنا‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬ونسعى‭ ‬للأفضل

وأوضح‭ ‬ليبرو‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬خلف‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬يقدم‭ ‬مستوى‭ ‬تصاعديا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬وأنهم‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬بأنّ‭ ‬يواصلوا‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬ثابتة‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬لزملائه‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭.‬