دار كليب يواصل نغمة الانتصاربقيادة ((أمين)).. بني جمرة ينصب الكمين للنجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
قاد الخبير أمين محمد علي فريقه بني جمرة إلى نصب الكمين لفريق النجمة ليسقطه في الماراثون الذي امتد خمسة أشواط ابتسم فيها الشوط الخامس لبني جمرة، وجاءت الأشواط 16-25، 25-19، 26-28، 25-23، 18-16 في لقاء المجموعة «ب» من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي قاده الدوليان محمد خاتم «أول» وخالد الشوملي «ثان» وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليرفع بني جمرة رصيده إلى 8 نقاط والنجمة إلى 10 نقاط.
وقد تبادل الفريقان الأفضلية على الشوطين الأوليين، إذ سيطر النجمة على الشوط الأول بأسلحة الإرسال والهجوم وحائط الصد، بينما بسط بني جمرة سيطرته بالأسلحة نفسها على الشوط الثاني.
وقدم الفريقان ثلاثة أشواط أخيرة متكافئة لعبها بني جمرة بروح عالية بقيادة الخبير أمين محمد علي الذي قدم أفضل مبارياته خلال المواسم الأخيرة، وكان زميله الليبرو محمد عقيل في قمة قتاليته وحسن تمركزه الدفاعي، واستثمر معد الفريق أحمد حسين ضاربيه جميعا من مختلف مركز اللعب الأمامية أحسن استثمار.
على الجانب الآخر اكتفى النجمة بشوط أولي مثالي، بينما تراجع هجوميا في بقية الأشواط، واعتمد معداه عماد سلمان ومحمود حسن كثيرا على السويدي جاكوب، وكشف اللقاء مدى تأثير غياب حسن ضاحي لاعب مركز 3 في صفوف النجمة جراء انتقال والده إلى بارئه، رغم تدخلات حسين الجشي وتفرغ راشد للصد.
وشهد الشوط الثاني والنتيجة 7-6 للنجمة ملامسة حائط صد راشد أحمد لاعب النجمة للكرة الثانية في ملعب بني جمرة أثناء محاولة معد الأخير إعداد الكرة غير أن حكم المباراة أعطى الضوء الأخضر للكرة بأنها صحيحة رغم احتجاج الجمريين.
وتكررت اللعبة بعينها في الشوط الثالث والنتيجة 14-14 ومن لاعب النجمة نفسه ولكن الحكم احتسبها تجاوزا على راشد أحمد، وكاد بني جمرة يفرط في الشوط الرابع عندما تقدم 14-11.
وفي المباراة الثانية وضمن المجموعة (أ) واصل فريق دار كليب نغمة الانتصار ليحقق فوزه الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى 12 نقطة بعد تفوقه على منافسه فريق البسيتين الذي ظل على نقاطه الست بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-20، 25-17، 25-18، في المباراة التي قادها الدوليان علي مكي الشيخ «أول» وجعفر المعلم «ثان».
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