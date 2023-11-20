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دار كليب يواصل نغمة الانتصاربقيادة ((أمين)).. بني جمرة ينصب الكمين للنجمة

11/20/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

قاد‭ ‬الخبير‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬فريقه‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إلى‭ ‬نصب‭ ‬الكمين‭ ‬لفريق‭ ‬النجمة‭ ‬ليسقطه‭ ‬في‭ ‬الماراثون‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬ابتسم‭ ‬فيها‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬لبني‭ ‬جمرة،‭ ‬وجاءت‭ ‬الأشواط‭ ‬16‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬26‭-‬28،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬18‭-‬16‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليرفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬والنجمة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وقد‭ ‬تبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الأفضلية‭ ‬على‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين،‭ ‬إذ‭ ‬سيطر‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بأسلحة‭ ‬الإرسال‭ ‬والهجوم‭ ‬وحائط‭ ‬الصد،‭ ‬بينما‭ ‬بسط‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬سيطرته‭ ‬بالأسلحة‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬أخيرة‭ ‬متكافئة‭ ‬لعبها‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بروح‭ ‬عالية‭ ‬بقيادة‭ ‬الخبير‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكان‭ ‬زميله‭ ‬الليبرو‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬قتاليته‭ ‬وحسن‭ ‬تمركزه‭ ‬الدفاعي،‭ ‬واستثمر‭ ‬معد‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬ضاربيه‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مركز‭ ‬اللعب‭ ‬الأمامية‭ ‬أحسن‭ ‬استثمار‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬اكتفى‭ ‬النجمة‭ ‬بشوط‭ ‬أولي‭ ‬مثالي،‭ ‬بينما‭ ‬تراجع‭ ‬هجوميا‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الأشواط،‭ ‬واعتمد‭ ‬معداه‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬ومحمود‭ ‬حسن‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب،‭ ‬وكشف‭ ‬اللقاء‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬غياب‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬جراء‭ ‬انتقال‭ ‬والده‭ ‬إلى‭ ‬بارئه،‭ ‬رغم‭ ‬تدخلات‭ ‬حسين‭ ‬الجشي‭ ‬وتفرغ‭ ‬راشد‭ ‬للصد‭.‬

وشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والنتيجة‭ ‬7-6‭ ‬للنجمة‭ ‬ملامسة‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬راشد‭ ‬أحمد‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬للكرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬معد‭ ‬الأخير‭ ‬إعداد‭ ‬الكرة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬أعطى‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للكرة‭ ‬بأنها‭ ‬صحيحة‭ ‬رغم‭ ‬احتجاج‭ ‬الجمريين‭.‬

وتكررت‭ ‬اللعبة‭ ‬بعينها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬والنتيجة‭ ‬14‭-‬14‭ ‬ومن‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬نفسه‭ ‬ولكن‭ ‬الحكم‭ ‬احتسبها‭ ‬تجاوزا‭ ‬على‭ ‬راشد‭ ‬أحمد،‭ ‬وكاد‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬14‭-‬11‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬وضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ويرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الست‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭.‬

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