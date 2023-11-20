الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد للطائرةالمعامير وعالي يواجهان المحرق والنبيه صالح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان، يلعب في الأولى فريقا المعامير (بدون رصيد) أمام المحرق (7 نقاط) في تمام الساعة السادسة مساء، يعقبها مباشرة لقاء الفريقين عالي (3 نقاط) أمام النبيه صالح (11 نقطة) في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والمباراتان لحساب المجموعة (أ)، وتلعبان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
المعامير× المحرق
المعامير خاض ثلاث جولات لم يعرف خلالها طعم الفوز، بل لم يقدم الفريق الذي يدرّبه الكابتن محمد جلال أيّ أداء ينال استحسان المتابعين وجهازه الفني، ولاعبو المعامير مطالبون في مباراة هذه الجولة تغيير الصورة التي ظهروا بها سابقا رغم صعوبة اللقاء.
والمحرق الذي يحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة خلف دار كليب والنبيه صالح يهمه أن يحافظ على نسق أدائه والخروج بالنقاط الثلاث لتعزيز رصيده، وهي فرصة لعناصر الكابتن باسين الميل لإتاحة الفرصة لبدلائه بالمشاركة متى كان الأداء والنتيجة مطمئنين.
عالي × النبيه صالح
وعالي يملك ثلاث نقاط من أربع مباريات، وتحاول عناصر الكابتن حسين محفوظ مدرب الفريق أن تقدم أفضل ما لديها وهي قادرة على ذلك، والخروج بأقل الخسائر أمام فريق النبيه صالح متصدّر هذه المجموعة، والذي يخوض لاعبوه المنافسة بطموحات كبيرة، ولن تفرّط عناصر الكابتن فؤاد عبد الواحد في نتيجة هذا المساء لمواصلة نغمة الفوز التي عرفوها خلال الجولات الأربع السابقة.
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