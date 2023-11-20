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الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد للطائرةالمعامير وعالي يواجهان المحرق والنبيه صالح

11/20/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ (‬بدون‭ ‬رصيد‭) ‬أمام‭ ‬المحرق‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬عالي‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬والمباراتان‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬وتلعبان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

المعامير×‭ ‬المحرق

المعامير‭ ‬خاض‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬خلالها‭ ‬طعم‭ ‬الفوز،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يدرّبه‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬أيّ‭ ‬أداء‭ ‬ينال‭ ‬استحسان‭ ‬المتابعين‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني،‭ ‬ولاعبو‭ ‬المعامير‭ ‬مطالبون‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬ظهروا‭ ‬بها‭ ‬سابقا‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬اللقاء‭.‬

والمحرق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬خلف‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬يهمه‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬نسق‭ ‬أدائه‭ ‬والخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لتعزيز‭ ‬رصيده،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬لعناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬باسين‭ ‬الميل‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لبدلائه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬مطمئنين‭.‬

عالي‭ ‬×‭ ‬النبيه‭ ‬صالح

وعالي‭ ‬يملك‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وتحاول‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬وهي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬والخروج‭ ‬بأقل‭ ‬الخسائر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬متصدّر‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬لاعبوه‭ ‬المنافسة‭ ‬بطموحات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولن‭ ‬تفرّط‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬لمواصلة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬عرفوها‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬السابقة‭.‬

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