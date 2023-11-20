بيتزي: نعرف الإمارات ونحترمه ونسعى للفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

أشار‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعلم‭ ‬تمامًا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬لاقاه‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭.‬

وبيّن‭ ‬بيتزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬غالبية‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬ومدى‭ ‬قوته،‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬مستعد‭ ‬لهم،‭ ‬إذ‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬وجاهزون‭ ‬للمباراة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬لبث‭ ‬الحماس‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي‭ ‬إن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬تسير‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتتسم‭ ‬بالجدية‭ ‬والتركيز،‭ ‬وإنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التأهل‭.‬