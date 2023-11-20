بيتزي: نعرف الإمارات ونحترمه ونسعى للفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
أشار مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خوان بيتزي إلى أنه يعلم تمامًا أن المنتخب الإماراتي أفضل من نظيره اليمني الذي لاقاه بالجولة الماضية، إلا أن ذلك لا يمنع من السعي نحو تحقيق الفوز عليه.
وبيّن بيتزي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أنه يعرف غالبية لاعبي المنتخب الإماراتي ومدى قوته، وأن المنتخب مستعد لهم، إذ لدينا لاعبون مميزون وجاهزون للمباراة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينتظر الحضور الجماهيري لبث الحماس في اللاعبين.
من جانبه، قال لاعب منتخبنا أمين بنعدي إن الاستعدادات تسير بصورة جيدة وتتسم بالجدية والتركيز، وإنهم كلاعبين ينظرون إلى هذه التصفيات بعين الاعتبار نحو تحقيق أهداف التأهل.
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