-->

Tuesday, 21 November 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صافرة سعودية لمواجهة منتخبنا والإمارات

11/20/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬طاقما‭ ‬سعوديا‭ ‬دوليا‭ ‬لإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

ويتكون‭ ‬الطاقم‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهويش‭ (‬حكم‭ ‬ساحة‭)‬،‭ ‬خلف‭ ‬زيد‭ ‬الشمري‭ (‬مساعد‭ ‬أول‭)‬،‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالله‭ ‬السلطان‭ (‬مساعد‭ ‬ثانٍ‭)‬،‭ ‬فيصل‭ ‬سليمان‭ ‬البلوي‭ (‬حكم‭ ‬رابع‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الماليزي‭ ‬سوبرامانيام‭ ‬مقيمًا‭ ‬للحكام،‭ ‬والمالديفي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬عبدالغفور‭ ‬مراقبًا‭ ‬للمباراة‭.‬

MENAFN20112023000055011008ID1107460447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث