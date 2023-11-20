صافرة سعودية لمواجهة منتخبنا والإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما سعوديا دوليا لإدارة مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام نظيره الإماراتي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
ويتكون الطاقم الدولي من محمد خالد الهويش (حكم ساحة)، خلف زيد الشمري (مساعد أول)، ياسر عبدالله السلطان (مساعد ثانٍ)، فيصل سليمان البلوي (حكم رابع)، فيما سيكون الماليزي سوبرامانيام مقيمًا للحكام، والمالديفي عبدالحميد عبدالغفور مراقبًا للمباراة.
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