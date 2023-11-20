صافرة سعودية لمواجهة منتخبنا والإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬طاقما‭ ‬سعوديا‭ ‬دوليا‭ ‬لإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

ويتكون‭ ‬الطاقم‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهويش‭ (‬حكم‭ ‬ساحة‭)‬،‭ ‬خلف‭ ‬زيد‭ ‬الشمري‭ (‬مساعد‭ ‬أول‭)‬،‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالله‭ ‬السلطان‭ (‬مساعد‭ ‬ثانٍ‭)‬،‭ ‬فيصل‭ ‬سليمان‭ ‬البلوي‭ (‬حكم‭ ‬رابع‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الماليزي‭ ‬سوبرامانيام‭ ‬مقيمًا‭ ‬للحكام،‭ ‬والمالديفي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬عبدالغفور‭ ‬مراقبًا‭ ‬للمباراة‭.‬