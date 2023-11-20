رئيس اتحاد الكرة لـ((أخبار الخليج الرياضي)):اللاعبون عاهدونا بالأداء المثالي وتحقيق طموحنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬بدأنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بظهور‭ ‬مقنع‭ ‬للشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬كمسؤولين‭ ‬‮«‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬اليمن‮»‬،‭ ‬نطوي‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬وننتقل‭ ‬إلى‭ ‬الصفحة‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭ ‬مباراة‭ ‬الإمارات‭. ‬وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬النقاط‮»‬،‭ ‬فجمع‭ ‬النقاط‭ ‬مهم‭ ‬جدًا‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬فنأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬انطلاقتنا‭ ‬في‭ ‬أرضنا‭ ‬وبين‭ ‬جمهورنا‭ ‬لكسب‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬المهمة،‭ ‬لوضع‭ ‬موقفنا‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬كونه‭ ‬يختصر‭ ‬طريق‭ ‬التأهل‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬اليمن،‭ ‬النيبال‭ ‬والإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬ليست‭ ‬بالسهلة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مثابرة‭ ‬وتركيز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬ظهروا‭ ‬لنا‭ ‬بصورة‭ ‬مقنعة‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً،‭ ‬نتأمل‭ ‬خيرا‭ ‬ومتفائلون‭ ‬خيرا،‭ ‬ونطمئن‭ ‬الجمهور‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬عاهدنا‭ ‬وعاهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالأداء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير،‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحنا‭ ‬كلنا‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬