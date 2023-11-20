رئيس اتحاد الكرة لـ((أخبار الخليج الرياضي)):اللاعبون عاهدونا بالأداء المثالي وتحقيق طموحنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد عبدالله
قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في تصريح لـ«أخبار الخليج الرياضي» بدأنا في هذه التصفيات بظهور مقنع للشارع الرياضي وبالنسبة لهم كمسؤولين «في إشارة إلى فوز منتخبنا على اليمن»، نطوي هذه الصفحة وننتقل إلى الصفحة الثانية وهي مباراة الإمارات. وأضاف رئيس الاتحاد الذي وقف على تدريب منتخبنا «لا شك أن أهمية مباريات المجموعات هي «جمع النقاط»، فجمع النقاط مهم جدًا وخصوصًا في المباريات التي تقام على أرضنا، فنأمل أن تكون انطلاقتنا في أرضنا وبين جمهورنا لكسب هذه النقاط الثلاث المهمة، لوضع موقفنا بشكل إيجابي في هذه المجموعة، كونه يختصر طريق التأهل لهم».
وبيّن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة «أنهم شاهدوا الفرق الأخرى اليمن، النيبال والإمارات، حيث إن المجموعة ليست بالسهلة، وتحتاج إلى مثابرة وتركيز من مباراة إلى مباراة أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني ظهروا لنا بصورة مقنعة لنا جميعاً، نتأمل خيرا ومتفائلون خيرا، ونطمئن الجمهور بأن الفريق عاهدنا وعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالأداء في هذه التصفيات بشكل مغاير، وتحقيق طموحنا كلنا إن شاء الله».
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