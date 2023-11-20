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في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المزدوجةمنتخبنا ينشد الفوز والصدارة من بوابة الإمارات

11/20/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



ينشد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬الثامنة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ (‬2/0‭) ‬في‭ ‬أبها‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منتخبنا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النيبال‭ (‬4/0‭) ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬لتكون‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الأحمر‭ ‬والأبيض‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬والانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭.‬

منتخبنا‭ ‬فور‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أبها،‭ ‬بدأ‭ ‬تدريباته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬تحضيرًا‭ ‬لموقعة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬ومعه‭ ‬مرجان‭ ‬عيد،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬وقف‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬بحسب‭ ‬نظرته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬وعالجها،‭ ‬وأيضًا‭ ‬عزز‭
‬لاعبينا‭ ‬بالخطط‭ ‬والأمور‭ ‬التكتيكية‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإمارات‭ ‬والتفوق‭ ‬عليه‭.‬

عطفًا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬اليمن‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬للمدرب‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬لاعبين‭ ‬مغايرة‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬المدربين‭ ‬السابقين،‭ ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬المجموعة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬كـ«أول‭ ‬مباراة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭. ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬بفضل‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والخطورة‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬على‭ ‬مرماه‭ ‬مع‭ ‬إحرازه‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وبداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬مع‭ ‬إضاعته‭ ‬لفرص‭ ‬أخرى‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬حيث‭ ‬تحتاج‭ ‬المجموعة‭ ‬لوقت‭ ‬أطول‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬التام‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقوي‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬وشكل‭ ‬المنتخب‭ ‬فنيًا‭.‬

مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬كمباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬الإمارات‭ ‬يعتبر‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى،‭ ‬ليس‭ ‬للنتيجة‭ ‬الرباعية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬النيبال‭ ‬‮«‬المتواضع‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لامتلاكه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬علي‭ ‬مبخوت‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬83‭ ‬هدفًا‭) ‬وهو‭ ‬قناص‭ ‬لأي‭ ‬كرة‭ ‬كانت‭ ‬هوائية‭ ‬أو‭ ‬أرضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فابيو‭ ‬ليما‭ ‬‮«‬الأشول‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬الاختراقات‭ ‬والتسديدات‭ ‬القوية،‭ ‬وكايو‭ ‬‮«‬المهاري‮»‬‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬شابة،‭ ‬وعلى‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليقظة‭ ‬والتركيز‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬واللعب‭ ‬باتزان‭ ‬تام‭ ‬ومتقارب‭ ‬بين‭ ‬الخطوط،‭ ‬مع‭ ‬الدعم‭ ‬التام‭ ‬لخط‭ ‬المقدمة‭ ‬واقتناص‭ ‬الفرص‭ ‬الهجومية‭ ‬بالشكل‭ ‬الإيجابي‭ ‬وهز‭ ‬الشباك‭.‬

التشكيلة‭ ‬المتوقعة

قد‭ ‬لا‭ ‬تطول‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تغييرات‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهور‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للمدرب‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أخرى‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المراكز،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الحراسة،‭ ‬وأمامه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬وهزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭.‬


خبرة‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي

المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬قبل‭ ‬قدومه‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخبنا،‭ ‬كان‭ ‬مدربًا‭ ‬لفريق‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وقضى‭ ‬معه‭ ‬موسمًا‭ ‬واحدًا‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬له‭ ‬واحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بالدوري،‭ ‬والوصول‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬تام‭ ‬بالكرة‭ ‬الإماراتية‭ ‬ومستويات‭ ‬نجومه‭ ‬ولاعبيه،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬والحد‭ ‬منه،‭ ‬بل‭ ‬وأيضًا‭ ‬التفوق‭ ‬عليه‭.‬


ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية

تعد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬الرسمية‭ ‬الثانية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬الإمارات‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬وتجنب‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬استحقاق‭ ‬لهما‭.‬


المواجهة‭ ‬رقم‭ ‬31

تواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬القارية،‭ ‬ومباراة‭ ‬اليوم‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭ ‬31،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مواجهة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬25‮»‬‭ ‬بالعراق‭ ‬وحينها‭ ‬فاز‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الميناء‭ ‬الدولي‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المواجهات‭ ‬فإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬11‭ ‬مناسبة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مواجهات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭.‬


الجمهور‭ ‬البحريني‭.. ‬اليوم‭ ‬يومكم‭ ‬

ستكون‭ ‬أبواب‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬لقاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬والإمارات،‭ ‬مفتوحة‭ ‬بالمجان‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬بصمة‭ ‬وكلمة‭ ‬بحضوره‭ ‬الملفت‭ ‬وتشجيعه‭ ‬الحماسي‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬اللاعبين‭ ‬معنويًا‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬والخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭.‬

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