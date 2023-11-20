في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المزدوجةمنتخبنا ينشد الفوز والصدارة من بوابة الإمارات

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينشد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صدارة مجموعته الثامنة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حينما يستضيف المنتخب الإماراتي اليوم (الثلاثاء) في تمام الساعة 6:45 مساءً على استاد البحرين الوطني وذلك لحساب الجولة الثانية.
ويدخل منتخبنا هذه المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 3 نقاط من انتصاره على المنتخب اليمني (2/0) في أبها السعودية، فيما المنتخب الإماراتي يأتي في المركز الأول بفارق الأهداف عن منتخبنا بعد فوزه على النيبال (4/0) في الإمارات، لتكون مواجهة «الأحمر والأبيض» هذا المساء من أجل الفوز الثاني والانفراد بصدارة المجموعة الثانية التي تعزز من حظوظه في التأهل للدور الثالث.
منتخبنا فور عودته من مدينة أبها، بدأ تدريباته البدنية والفنية تحضيرًا لموقعة اليوم على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي ومعه مرجان عيد، إذ من المؤكد أنه وقف على بعض النقاط التي رصدها بحسب نظرته الفنية في مباراة اليمن وعالجها، وأيضًا عزز
لاعبينا بالخطط والأمور التكتيكية التي تؤهلهم لمواجهة الإمارات والتفوق عليه.
عطفًا على مواجهة اليمن الأخيرة، فإن منتخبنا ظهر بصورة جيدة في أول مباراة رسمية للمدرب الذي قدم تشكيلة لاعبين مغايرة عما كانت عليه مع المدربين السابقين، وقد ظهرت المجموعة بشكل جيد للغاية كـ«أول مباراة» في بعض الجوانب. «الأحمر» سيطر على مباراة اليمن بفضل الاستحواذ والخطورة التي شكلها على مرماه مع إحرازه الهدفين في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، مع إضاعته لفرص أخرى وهذا أمر طبيعي، حيث تحتاج المجموعة لوقت أطول لتحقيق الانسجام التام الذي من شأنه أن يقوي من صورة وشكل المنتخب فنيًا.
مباراة اليوم دون شك لن تكون كمباراة اليمن، حيث الإمارات يعتبر أفضل وأقوى، ليس للنتيجة الرباعية التي حققها في النيبال «المتواضع»، ولكن لامتلاكه عدد من العناصر المميزة وفي مقدمتهم الهداف التاريخي علي مبخوت الذي حقق هدفين في المباراة الأخيرة ورفع رصيده إلى (83 هدفًا) وهو قناص لأي كرة كانت هوائية أو أرضية، بالإضافة إلى فابيو ليما «الأشول» صاحب الاختراقات والتسديدات القوية، وكايو «المهاري» وعناصر أخرى شابة، وعلى لاعبي منتخبنا اليقظة والتركيز في الجوانب الدفاعية واللعب باتزان تام ومتقارب بين الخطوط، مع الدعم التام لخط المقدمة واقتناص الفرص الهجومية بالشكل الإيجابي وهز الشباك.
التشكيلة المتوقعة
قد لا تطول تشكيلة منتخبنا الوطني تغييرات واسعة بعد الظهور الجيد في المباراة السابقة، إلا إذا كان للمدرب وجهة نظر أخرى بحسب ما تقتضيه الحاجة في بعض المراكز، إذ من المؤمل أن يواصل إبراهيم لطف الله في مركز الحراسة، وأمامه كل من أمين بن عدي، وليد الحيام، محمد عادل وهزاع علي، محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، محمد مرهون، كميل الأسود، إبراهيم الختال وعبدالله الحشاش.
خبرة خوان بيتزي
المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي قبل قدومه لقيادة منتخبنا، كان مدربًا لفريق الوصل الإماراتي في عام 2022، وقضى معه موسمًا واحدًا ساهم في تطور الأداء الفني له واحتلاله المركز الرابع بالدوري، والوصول لنصف نهائي الكأس، ما يعني أن الأرجنتيني على اطلاع تام بالكرة الإماراتية ومستويات نجومه ولاعبيه، وهذا الأمر من شأنه أن يساعد منتخبنا في كيفية التعامل مع نظيره الإماراتي والحد منه، بل وأيضًا التفوق عليه.
ثاني مباراة رسمية
تعد هذه المباراة هي المباراة الرسمية الثانية لكل من مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني خوان بيتزي، ومدرب الإمارات البرتغالي باولو بينتو، وكلاهما يبحث عن الفوز الثاني وتجنب الخسارة الأولى في أول استحقاق لهما.
المواجهة رقم 31
تواجه منتخبنا مع نظيره الإماراتي في 30 مباراة سابقة بمختلف البطولات القارية، ومباراة اليوم تحمل رقم 31، وكانت آخر مواجهة حدثت في «خليجي 25» بالعراق وحينها فاز منتخبنا بهدفين لهدف على ملعب الميناء الدولي. أما في بقية المواجهات فإن منتخبنا الوطني حقق نتيجة الفوز 11 مناسبة وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 14 مباراة.
الجمهور البحريني.. اليوم يومكم
ستكون أبواب استاد البحرين الوطني الذي سيحتضن لقاء منتخبنا والإمارات، مفتوحة بالمجان أمام الجمهور، ولا شك أن الجمهور البحريني ستكون له بصمة وكلمة بحضوره الملفت وتشجيعه الحماسي كما اعتدنا عليه في مختلف الاستحقاقات لمنتخباتنا الوطنية، والذي من شأنه أن يدفع اللاعبين معنويًا نحو تقديم أفضل المستويات والخروج بأفضل نتيجة.
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