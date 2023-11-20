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لعنة ((الرباط))

11/20/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬غافي‭ ‬لإصابة‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬الجانبي،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬انتهاء‭ ‬موسمه‭ ‬الكروي‭ ‬منطقيا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬صعوبة‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬برشلونة‭: ‬‮«‬يعاني‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬وتمزّق‭ ‬في‭ ‬الغضروف‭ ‬الجانبي‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ ‬يتطلب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬مشاركة‭ ‬غافي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬موضع‭ ‬شك‭ ‬كبير‭.‬

وتعرّض‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬وصاحب‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬للإصابة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬جورجيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا،‭ ‬فعلقت‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خروجه‭ ‬وهو‭ ‬غارق‭ ‬في‭ ‬البكاء‭.
‬وفرض‭ ‬غافي‭ ‬نفسه‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬تشكيلتي‭ ‬برشلونة‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬لا‭ ‬ماسيّا‭ ‬الشهيرة‭.‬

وقال‭ ‬مدرّب‭ ‬منتخب‭ ‬اسبانيا‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬جورجيا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬جداً‭ ‬ولحظات‭ ‬صعبة‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬لي‭ ‬أنا،‭ ‬لأصدقائه‭. ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬ناديه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مدمَّرون‭. ‬نشعر‭ ‬وكأننا‭ ‬خسرنا‭. ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬رياضة‭ ‬خطيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬الجانب‭ ‬البشع‭ ‬من‭ ‬رياضتنا‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬مدرّبه‭ ‬سابقاً‭ ‬بـ«روح‮»‬‭ ‬الفريق،‭ ‬قال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬منكسراً،‭ ‬محبطاً‭... ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بدت‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬وكأنها‭ ‬في‭ ‬مأتم‮»‬‭.‬

واحتفظت‭ ‬إسبانيا‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬ضامنة‭ ‬تأهلها‭ ‬بصحبة‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيقها‭ ‬فوزها‭ ‬الخامس‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬36‭ ‬مباراة‭ ‬بيتية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬القارية‭.‬


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