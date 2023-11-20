لعنة ((الرباط))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): تعرّض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا ومن ثم صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل، كما أعلن النادي الكاتالوني في بيان أمس الاثنين.
وقال برشلونة: «يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي» من دون ان يشير الى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الاصابة يتطلب اكثر من ستة اشهر ما يضع مشاركة غافي في كأس اوروبا المقررة من 14 يونيو الى 14 يوليو 2024 موضع شك كبير.
وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاماً وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس اوروبا، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.
وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة.
وقال مدرّب منتخب اسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا: «هذه ضربة قاسية جداً ولحظات صعبة. بالنسبة إلى الاتحاد، لي أنا، لأصدقائه. لكن الأهم بالنسبة إليه وإلى ناديه».
وتابع دي لا فوينتي: «نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا». وعن ردّ فعل اللاعب الذي وصفه مدرّبه سابقاً بـ«روح» الفريق، قال دي لا فوينتي: «لقد كان منكسراً، محبطاً... بين الشوطين بدت غرفة الملابس وكأنها في مأتم».
واحتفظت إسبانيا بصدارة المجموعة الأولى بعدما كانت ضامنة تأهلها بصحبة اسكتلندا، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس والثلاثين في آخر 36 مباراة بيتية في التصفيات القارية.
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