ديوكوفيتش يضع نصب عينيه الذهبية الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬شيئًا‭ ‬بصدد‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬زحف‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميًا‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬توّج‭ ‬عامًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬بإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأحد،‭ ‬واضعاً‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭.‬

وعن‭ ‬عمر‭ ‬36‭ ‬عاماً،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬يحطّم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬ويتبوأ‭ ‬عرش‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتمكن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬لقبه‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬غراند‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭.‬

وفي‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬اللقب،‭ ‬تمكن‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬الشابين‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬ويضع‭ ‬الآن‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وردًا‭ ‬عما‭ ‬يريد‭ ‬إنجازه‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬أجاب‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مازحاً‭ ‬‮«‬حسنا،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬بأربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬وذهبية‭ ‬أولمبية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬دائماً‭ ‬أعلى‭ ‬الطموحات‭ ‬والأهداف‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مختلفا‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬هذا‭ ‬بالتأكيد‭. ‬الحافز‭ ‬الذي‭ ‬أملكه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجودا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الحافز،‭ ‬خصوصا‭ ‬للبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجوداً‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬بالطبع‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬والنهائيات،‭ ‬والعام‭ ‬المقبل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

ستقام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬26‭ ‬بين‭ ‬يوليو‭

‬و11‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وستبدأ‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وقبل‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأردف‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أهدافي‭ ‬للعام‭ ‬المقبل،‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬