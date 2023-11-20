ديوكوفيتش يضع نصب عينيه الذهبية الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تورينو (إيطاليا) - (أ ف ب): لا يبدو أنّ شيئًا بصدد أن يوقف زحف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا وذلك بعدما توّج عامًا مثاليًا بإحراز لقبه السابع القياسي في بطولة «أيه تي بي» الختامية لكرة المضرب الأحد، واضعاً نصب عينيه الذهبية الأولمبية.
وعن عمر 36 عاماً، لا يزال ديوكوفيتش يحطّم الأرقام القياسية ويتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، وتمكن هذا الموسم من حصد لقبه الـ 24 في البطولات الكبرى «غراند سلام»، إضافة الى تصدر التصنيف العالمي للمرة الثامنة.
وفي طريقه نحو اللقب، تمكن النجم الصربي من تخطي الشابين الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف النهائي والإيطالي يانيك سينر في النهائي، ويضع الآن نصب عينيه الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس صيف عام 2024.
وردًا عما يريد إنجازه في مسيرته أجاب ديوكوفيتش مازحاً «حسنا، يمكنك أن تفوز بأربع بطولات كبرى وذهبية أولمبية».
وتابع «لدي دائماً أعلى الطموحات والأهداف. لن يكون ذلك مختلفا العام المقبل، هذا بالتأكيد. الحافز الذي أملكه لا يزال موجودا».
وأضاف «الحافز، خصوصا للبطولات الكبرى في الرياضة، لا يزال موجوداً. بالنسبة إلي، بالطبع أتحدث عن البطولات الكبرى والنهائيات، والعام المقبل بالتأكيد الألعاب الأولمبية».
ستقام دورة الألعاب الأولمبية 26 بين يوليو
و11 أغسطس في العاصمة الفرنسية، وستبدأ مباشرة بعد بطولة ويمبلدون وقبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وأردف ديوكوفيتش «إنه بالتأكيد أحد أكبر أهدافي للعام المقبل، بمعزل عن البطولات الكبرى».
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