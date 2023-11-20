دورانت يقود صنز إلى الفوز على جاز بعد وقتين إضافيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): شهد دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ليلة مثيرة الأحد حيث تعملق المخضرم كيفن دورانت مسجلاً 39 نقطة، ليقود فينيكس صنز إلى فوز بشق الأنفاس على يوتا جاز 140-137 بعد وقتين اضافيين، فيما قاد النجم ليبرون جيمس لوس انجليس ليكرز للفوز على هيوستن روكتس في الرمق الاخير 105-104.
في المباراة الاولى، تألق دورانت من النواحي الاحصائية كافة حيث اضاف الى رصيده ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، كما أسهم ديفن بوكر بـ 26 نقطة.
في المقابل، كان الفنلندي لوري ماركانن أفضل مسجّل لجاز بـ 38 نقطة مع 17 متابعة.
واستخدم دورانت كل خبرته في الوقت القاتل وتحديداً في الوقت الاضافي الثاني حين أحرز ثماني نقاط، مانحا فريقه التقدم 138-135 قبل 43.2 ثانية من النهاية.
وقلّصت ثنائية ماركانن الفارق الى نقطة واحدة، لكنّ بوكر سجّل رميتين حرّتين ليعيد التقدم بثلاث نقاط لفريقه قبل اقل من ثانية. وحصل ماركانن على فرصة اخيرة حيث احتسب الحكم خطأ له وهو يسدّد من خط الثلاثيات على دورانت، لكنّ القرار أُلغي بعد مراجعة الفيديو ليخرج صنز منتصرًا.
وكان صنز الطرف المسيطر طوال فترات اللقاء الى انّ تمكن الفنلندي من جرّ المباراة الى وقت اضافي بعدما عادل النتيجة قبل 20.3 ث من نهاية الوقت.
وقال دورانت بعد المباراة «أحاول فقط ان ابقى مستعدا خلال ايام العطلة وقبل المباريات، أحاول فقط تطبيق خطة المباراة وتنفيذ ما يُطلب مني واللعب بهدوء وروحية هادئة».
وكانت المباراة الـ 12 تواليًا التي يسجّل فيها دورانت 25 نقطة أو أكثر، وهي السلسلة الاطول في تاريخ صنز.
جيمس يتعملق
واستمرت الإثارة في الدوري الاحد حيث سجّل النجم ليبرون جيمس 37 نقطة ليقود لوس انجلوس ليكرز الى فوز صعب على هيوستن روكتس 105-104.
بتمريرة من جيمس، سجّل اوستن ريفز ثلاثية قاتلة مانحا ليكرز التقدم 103-100 قبل 24.2 ث من نهاية الوقت. لكنّ ثنائية التركي ألبرين سينغون عادلت النتيجة 104-104 قبل 4 ثوان.
وحصل جيمس على خطأ تحت السلّة ليسجّل رمية حرة من أصل اثنتين وينتزع الفوز لفريقه.
واضاف «الملك» ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة الى رصيده الشخصي، كما أسهم لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس بـ27 نقطة مع عشر متابعات وريفز بـ 17 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء ليشكّل إضافة قوية في ظل معاناة زملائه الاساسيين كام ريديش، تورين برينس ودي أنجيلو راسل هجوميًا.
وانتزع بوسطن سلتيكس فوزًا مثيرًا ليعزّز سلسلة انتصاراته الى ست مباريات متتالية وذلك على حساب مضيفه ممفيس غريزليز 102-100.
تبادل الفريقان التقدّم 18 مرة في المباراة، لكنّ نجم الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس كان له كلمة الفصل عندما سجّل سلّة ساحقة قبل دقيقة من النهاية، قبل ان يتصدى لمحاولة زايير ويليامس في الثانية الاخيرة. وكان بورزينغيس أفضل مسجّل للفائز بـ 26 نقطة مع ثماني متابعات وستة حائط صد «بلوك شوت».
إمبيد يقود سيكسرز
وحقّق كليفلاند كافالييرز المنقوص فوزًا مفاجئًا على حساب دنفر ناغتس حامل اللقب 121-109، حيث عانى نجم الاخير الصربي نيكولا يوكيتش من مشكلة الاخطاء وانهى المباراة على دكة البدلاء.
وكان داريوس غارلاند أفضل مسجّل لكافالييرز بـ 26 نقطة وأضاف اللاعب المبتدئ غريغ بورتر جونيور 21 نقطة.
وفي ظل غياب الكندي جمال موراي، حمل يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، ناغتس على اكتافه وأنهى اللقاء بـ 18 نقطة و10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
واحتاج أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي جويل إمبيد لثلاثة ارباع من اجل تسجيل 32 نقطة مع 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على بروكلين نتس 121-99.
وسجّل تايريز ماكسي 25 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة لمصلحة سيكسرز الذي تقدم 61-49 مع نهاية النصف الاول.
وبقي إمبيد على مقاعد الاحتياط في الربع الاخير في ظل حسم النتيجة.
وعن حاجته لثلاث تمريرات حاسمة من اجل تحقيق ثلاثية مزدوجة «تريبل دابل» للمرة السادسة في مسيرته «لقد أخبروني انني كنت بعيدا بثلاث تمريرات حاسمة، لكنّ رأسي لم يكن مهتما في هذا المجال. نحاول ان نلعب بالطريقة المناسبة».
وفي تورونتو، اكتسح رابتورز نظيره ديترويت بيستونز 142-113. وحقّق رابتورز رقما قياسيا في تاريخ النادي بـ 44 تمريرة حاسمة ليلحق بديترويت خسارته الـ 11 تواليًا.
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