دورانت يقود صنز إلى الفوز على جاز بعد وقتين إضافيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهد‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬ليلة‭ ‬مثيرة‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬تعملق‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬مسجلاً‭ ‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬ليقود‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفاس‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬140‭-‬137‭ ‬بعد‭ ‬وقتين‭ ‬اضافيين،‭ ‬فيما‭ ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الاخير‭ ‬105‭-‬104‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬تألق‭ ‬دورانت‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬الاحصائية‭ ‬كافة‭ ‬حيث‭ ‬اضاف‭ ‬الى‭ ‬رصيده‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وعشر‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬الفنلندي‭ ‬لوري‭ ‬ماركانن‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لجاز‭ ‬بـ‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬متابعة‭.‬

واستخدم‭ ‬دورانت‭ ‬كل‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاضافي‭ ‬الثاني‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬مانحا‭ ‬فريقه‭ ‬التقدم‭ ‬138‭-‬135‭ ‬قبل‭ ‬43‭.‬2‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وقلّصت‭ ‬ثنائية‭ ‬ماركانن‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬بوكر‭ ‬سجّل‭ ‬رميتين‭ ‬حرّتين‭ ‬ليعيد‭ ‬التقدم‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لفريقه‭ ‬قبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ثانية‭. ‬وحصل‭ ‬ماركانن‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬اخيرة‭ ‬حيث‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬خطأ‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يسدّد‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الثلاثيات‭ ‬على‭ ‬دورانت،‭ ‬لكنّ‭ ‬القرار‭ ‬أُلغي‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الفيديو‭ ‬ليخرج‭ ‬صنز‭ ‬منتصرًا‭.‬

وكان‭ ‬صنز‭ ‬الطرف‭ ‬المسيطر‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬اللقاء‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬تمكن‭ ‬الفنلندي‭ ‬من‭ ‬جرّ‭ ‬المباراة‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬اضافي‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬20‭.‬3‭ ‬ث‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭.‬

وقال‭ ‬دورانت‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬ان‭ ‬ابقى‭ ‬مستعدا‭ ‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬العطلة‭ ‬وقبل‭ ‬المباريات،‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬تطبيق‭ ‬خطة‭ ‬المباراة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يُطلب‭ ‬مني‭ ‬واللعب‭ ‬بهدوء‭ ‬وروحية‭ ‬هادئة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬تواليًا‭ ‬التي‭ ‬يسجّل‭ ‬فيها‭ ‬دورانت‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬وهي‭ ‬السلسلة‭ ‬الاطول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صنز‭.‬





جيمس‭ ‬يتعملق‭ ‬

واستمرت‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاحد‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬النجم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬105‭-‬104‭.‬

بتمريرة‭ ‬من‭ ‬جيمس،‭ ‬سجّل‭ ‬اوستن‭ ‬ريفز‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاتلة‭ ‬مانحا‭ ‬ليكرز‭ ‬التقدم‭ ‬103‭-‬100‭ ‬قبل‭ ‬24‭.‬2‭ ‬ث‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭. ‬لكنّ‭ ‬ثنائية‭ ‬التركي‭ ‬ألبرين‭ ‬سينغون‭ ‬عادلت‭ ‬النتيجة‭ ‬104‭-‬104‭ ‬قبل‭ ‬4‭ ‬ثوان‭.‬

وحصل‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬تحت‭ ‬السلّة‭ ‬ليسجّل‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬اثنتين‭ ‬وينتزع‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬الى‭ ‬رصيده‭ ‬الشخصي،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بـ27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬متابعات‭ ‬وريفز‭ ‬بـ‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬ليشكّل‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬زملائه‭ ‬الاساسيين‭ ‬كام‭ ‬ريديش،‭ ‬تورين‭ ‬برينس‭ ‬ودي‭ ‬أنجيلو‭ ‬راسل‭ ‬هجوميًا‭.‬

وانتزع‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬فوزًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬ليعزّز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬102‭-‬100‭.‬

تبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدّم‭ ‬18‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬لكنّ‭ ‬نجم‭ ‬الارتكاز‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬كلمة‭ ‬الفصل‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬سلّة‭ ‬ساحقة‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتصدى‭ ‬لمحاولة‭ ‬زايير‭ ‬ويليامس‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الاخيرة‭. ‬وكان‭ ‬بورزينغيس‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬للفائز‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وستة‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬شوت‮»‬‭.‬

إمبيد‭ ‬يقود‭ ‬سيكسرز

وحقّق‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬المنقوص‭ ‬فوزًا‭ ‬مفاجئًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬121‭-‬109،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬نجم‭ ‬الاخير‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬الاخطاء‭ ‬وانهى‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭.‬

وكان‭ ‬داريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لكافالييرز‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬المبتدئ‭ ‬غريغ‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي،‭ ‬حمل‭ ‬يوكيتش،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين،‭ ‬ناغتس‭ ‬على‭ ‬اكتافه‭ ‬وأنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

واحتاج‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬لثلاثة‭ ‬ارباع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسجيل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليقود‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬121‭-‬99‭.‬

وسجّل‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لمصلحة‭ ‬سيكسرز‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬61‭-‬49‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭.‬

وبقي‭ ‬إمبيد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭. ‬

وعن‭ ‬حاجته‭ ‬لثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاثية‭ ‬مزدوجة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أخبروني‭ ‬انني‭ ‬كنت‭ ‬بعيدا‭ ‬بثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬لكنّ‭ ‬رأسي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مهتما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬نحاول‭ ‬ان‭ ‬نلعب‭ ‬بالطريقة‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تورونتو،‭ ‬اكتسح‭ ‬رابتورز‭ ‬نظيره‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬142‭-‬113‭. ‬وحقّق‭ ‬رابتورز‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬بـ‭ ‬44‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬ليلحق‭ ‬بديترويت‭ ‬خسارته‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬تواليًا‭.‬