-->

Tuesday, 21 November 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في إنجاز قياسي

11/20/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توج‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬لقب‭ ‬على‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬البطل‭ ‬المحلي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

واستحق‭ ‬ابن‭ ‬الـ36‭ ‬عاماً‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مباراة‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬أقصى‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وكان‭ ‬التعثر‭ ‬الوحيد‭ ‬للصربي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سينر‭ ‬بالذات‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬5-7‭) ‬و6‭-‬7‭ (‬2-7‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ثأر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬المصنف‭ ‬رابعاً،‭ ‬محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭.‬

وحرم‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬منافسه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُكمل‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السبت‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬عالمياً‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الإجمالي‭ ‬الى‭ ‬98‭ ‬لقباً‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية‭ ‬واقترب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأميركي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ (‬109‭) ‬وفيدرر‭ (‬103‭) ‬ونال‭ ‬مبلغ‭ ‬4‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬المخصص‭ ‬للبطل‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المميز‭ ‬جداً‭ ‬الفوز‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب،‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬مواسمي‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬وفخور‭ ‬جداً‭ ‬بمبارياتي‭ ‬الأخيرة‭. ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬اسبوع‭ ‬استثنائي‮»‬‭.‬


24‭ ‬لقباً‭ ‬قياسيا

ودخل‭ ‬الصربي‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬لقباً‭ ‬قياسياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬ماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬فك‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬السابق‭ ‬فيدرر‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2008‭ ‬و2012‭ ‬و2013‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2013‭.‬

وأضاف‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬القياسي‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه،‭ ‬ضامناً‭ ‬بذلك‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬لمرة‭ ‬ثامنة‭ ‬قياسية‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2011‭ ‬و2012‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2018‭ ‬و2020‭ ‬و2021‭.‬

كما‭ ‬عزز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بالتواجد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬للأسبوع‭ ‬الـ399‭ (‬سيصل‭ ‬الى‭ ‬الـ400‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الإثنين‭)‬،‭ ‬مبتعداً‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬فيدرر‭ (‬310‭)‬،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬احتساب‭ ‬22‭ ‬أسبوعاً‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬و23‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬نتيجة‭ ‬توقف‭ ‬المنافسات‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

بداية‭ ‬قوية‭ ‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مثالية،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الفارق‭ ‬بانتزاعه‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬له‭ ‬لكسر‭ ‬الإرسال،‭ ‬متقدماً‭ ‬3‭-‬1‭ ‬و4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لحسمها‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالشوط‭ ‬التاسع‭ ‬نظيفاً‭.‬

وبدأ‭ ‬‮«‬دجوكو‮»‬‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬نظيفاً‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬سينر‭ ‬ثم‭ ‬احتفظ‭ ‬بإرساله‭ ‬ليتقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شوط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬أنقذ‭ ‬الموقف‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬وحتى‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬فرصتين‭ ‬لانتزاع‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يترجمهما،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للأخير‭ ‬بالعودة‭ ‬والفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬2‭.‬

وبعد‭ ‬شوط‭ ‬سابع‭ ‬ماراثوني‭ ‬استمر‭ ‬لقرابة‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬وحصل‭ ‬خلاله‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬على‭ ‬فرصتين‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستثمرهما،‭ ‬قلص‭ ‬سينر‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬3-4‭ ‬مستفيداً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الكرة‭ ‬بمكان‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الإيطالي‭ ‬المتقدم‭ ‬الى‭ ‬الشبكة‭.‬

وبدا‭ ‬الصربي‭ ‬متأثراً‭ ‬بخسارة‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬الماراثوني‭ ‬بتخلفه‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬0‭-‬30،‭ ‬لكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬وحسمها‭ ‬بإرسال‭ ‬ساحق،‭ ‬ليتقدم‭ ‬5‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬سينر،‭ ‬منهياً‭ ‬المجموعة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و4‭ ‬دقائق‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و43‭.‬

MENAFN20112023000055011008ID1107460441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث