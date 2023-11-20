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البرازيل والأرجنتين للتعويض في قمة مرتقبة

11/20/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬الغريمان‭ ‬اللدودان‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والبرازيل‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مزدوج‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتبحث‭ ‬الأرجنتين‭ ‬عن‭ ‬نصر‭ ‬معنوي‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغريم‭ ‬البرازيلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬صدارتها‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ (‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬خسارتها‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬الاوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تجد‭ ‬البرازيل،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬حتمية‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬مما‭ ‬أعادها‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الاعتبار‭ ‬المعنوي‭ ‬لأهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭.‬

وقال‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابرييل‭ ‬مارتينيلي‭: ‬‮«‬فريقنا‭ ‬يتطوّر،‭ ‬ولكننا‭ ‬جميعاً‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة،‭ ‬لدينا‭ ‬مسؤوليات‭ ‬وضغوط‭. ‬كل‭ ‬من‭ ‬يلعب‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬يعرف‭ ‬مدى‭ ‬ثقل‭ ‬ارتداء‭ ‬هذا‭ ‬القميص‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬حلم‭ ‬الجميع‭ ‬بلعبها،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ماراكانا‭. ‬تحدثنا‭ ‬عنها‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭: ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬بسرعة،‭ ‬لأنها‭ ‬مباراة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬خوضها‭. ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬في‭ ‬الطين‭ ‬بلّة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبرازيليين‭ ‬هو‭ ‬غياب‭ ‬خمسة‭ ‬أساسيين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬نجم‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬نيمار‭ ‬ومهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭.‬

لكنّ‭ ‬الفرصة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التصفيات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تلقت‭ ‬الارجنتين‭ ‬خسارتها‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬النجم‭ ‬المتوج‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬معانقة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬36‭ ‬عامًا‭ ‬بأنّ‭ ‬منتخبه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭.‬

قال‭ ‬‮«‬البعوضة‮»‬‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نشعر‭ ‬أبداً‭ ‬بالراحة‭. ‬أفضّل‭ ‬عدم‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭. ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الشبان‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬المخضرمين‭ ‬لاحترام‭ ‬هذا‭ ‬الديربي‭ (‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الاوروغواي‭). ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعلموا‭ ‬قليلاً‭ ‬مما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬مدرب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬الموقعة‭ ‬المنتظرة‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬تنتظرنا،‭ ‬وسنحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭. ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬أظهر‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬النهوض‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الضبابية‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭ ‬الدولي،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لميسي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البرازيل‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬ابن‭ ‬الـ36‭ ‬عامًا‭ ‬النهائي‭ ‬الشهير‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬ماراكانا،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وقاد‭ ‬ألبيسيليستي‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭. ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ألغيت‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انطلاقها،‭ ‬وبطريقة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬بروتوكولات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭.‬

وللدلالة‭ ‬على‭ ‬ضراوة‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبَين،‭ ‬يتفوّق‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بـ46‭ ‬انتصارا‭ ‬مقابل‭ ‬41‭ ‬للأرجنتين،‭ ‬و26‭ ‬تعادلا‭.‬

الاوروغواي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الزخم‭ ‬

ويتطلع‭ ‬منتخبا‭ ‬الاوروغواي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬انتصاريهما‭ ‬الاخيرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجهان‭ ‬بوليفيا‭ ‬والباراغواي‭ ‬تواليًا‭.‬

وأتاح‭ ‬فوز‭ ‬الاوروغواي‭ ‬على‭ ‬الارجنتين‭ ‬التقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الارجنتين‭ ‬المتصدرة،‭ ‬لذا‭ ‬تبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬امام‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا،‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭.‬

وتصب‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فوز‭ ‬الاوروغواي‭ ‬أمام‭ ‬بوليفيا‭ ‬المتعثرة‭ ‬والتي‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬احرزتها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬على‭ ‬بيرو‭ ‬2‭-‬0‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تأمل‭ ‬كولومبيا‭ ‬بقيادة‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬الذي‭ ‬دكّ‭ ‬شباك‭ ‬البرازيليين‭ ‬بهدفين‭ ‬رأسيين‭ ‬قاتلين‭ ‬منحا‭ ‬بلاده‭ ‬الفوز،‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬مكانها‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاوائل‭ ‬عندما‭ ‬تُواجه‭ ‬الباراغواي‭.‬

وفيما‭ ‬تحتل‭ ‬كولومبيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط،‭ ‬تأتي‭ ‬الباراغواي‭ ‬سابعة‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادلين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تلعب‭ ‬الاكوادور‭ ‬السادسة‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬الثامنة‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬فنزويلا‭ ‬الرابعة‭ ‬والطامحة‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬بيرو‭ ‬متذيلة‭ ‬الترتيب‭.‬

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