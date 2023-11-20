طبيب النصر يستبعد التعافي السريع لـ لابورت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الإسباني‭ ‬ديفيد‭ ‬ماركيز‭ ‬طبيب‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬شفاء‭ ‬الإسباني‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي،‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬مطلعا‭ ‬كشف‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬شفاء‭ ‬لابورت‭ ‬لم‭ ‬يسر‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التئام‭ ‬الجرح‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مسبح‭ ‬منزله‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬أمام‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬

وكشف‭ ‬ماركيز‭ ‬للبرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬جرح‭ ‬لابورت،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭.‬

وأوضح‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬لابورت‭ ‬باتت‭ ‬غامضة‭ ‬كون‭ ‬الجرح‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عميقا‭ ‬ومن‭ ‬الصعوبة‭ ‬مشاركته‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬وكذلك‭ ‬أمام‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

وتحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬لابورت‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬