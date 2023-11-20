طبيب النصر يستبعد التعافي السريع لـ لابورت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض (د ب أ): كشف تقرير إخباري أمس الإثنين أن الإسباني ديفيد ماركيز طبيب نادي النصر السعودي استبعد في تقريره شفاء الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إصابة القدم في الوقت الراهن. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدرا مطلعا كشف لها أن شفاء لابورت لم يسر بالصورة التي كانت متوقعة بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم في مسبح منزله قبل مباراة النصر أمام الوحدة في 11 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات المرحلة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.
وكشف ماركيز للبرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق عن وجود التهاب في جرح لابورت، ما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية.
وأوضح الطبيب أن عودة لابورت باتت غامضة كون الجرح لا يزال عميقا ومن الصعوبة مشاركته أمام الأخدود في الدوري يوم الجمعة المقبل وكذلك أمام بيرسبوليس الإيراني أمس الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.
وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة لابورت في المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الأول من ديسمبر المقبل، في الجولة 15 من الدوري.
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