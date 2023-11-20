فلسطين تلعب في الكويت ((على أرضها))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحظى‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬بحفاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشاهين‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية،‭ ‬نحتضن‭ ‬مباراة‭ ‬فلسطين‭ ‬الغالية‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬أرضكم،‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الصداقة‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭. ‬الكويت‭ ‬تحتضن‭ ‬أشقاءها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وهو‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرجوب‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬نشكرك‭ ‬ونشكر‭ ‬بلدك‭ ‬ودولتك‭ ‬والأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والأمير‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬أفضال‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭. ‬الكويت‭ ‬لها‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وانتشرت‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ونحن‭ ‬جمهوره‭. ‬حضوركم‭ ‬ودعمكم‭ ‬مهم‮»‬‭.‬

وأطلقت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬جهّز‭ ‬كوفيتك‭ ‬وتعال‭ ‬شجع‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬بغية‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإيصال‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬رفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬استضافة‭ ‬الجزائر‭ ‬مباريات‭ ‬فلسطين،‭ ‬لعدم‭ ‬انضوائها‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬حرص‭ ‬المسؤولون‭ ‬الكويتيون‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

واتخذ‭ ‬الحدث‭ ‬بُعداً‭ ‬عاطفياً،‭ ‬فقد‭ ‬حظيت‭ ‬بعثة‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬وصولها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وبمتابعة‭ ‬وتحفيز‭ ‬جماهيري‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬





أفضلية‭ ‬أسترالية‭ ‬

وعزم‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬التبرّع‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أرقام‭ ‬عبر‭ ‬صندوق‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأستراليين‭ ‬المحترفين‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيخصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للعبة‭ ‬مبلغاً‭ ‬مماثلاً‭.‬

رياضياً،‭ ‬تبدو‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬مرشحة‭ ‬للفوز‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬شهدت‭ ‬تعادل‭ ‬فلسطين،‭ ‬المصنفة‭ ‬96‭ ‬عالمياً،‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬ملعباً‭ ‬له‭ ‬جراء‭ ‬عقوبة‭ ‬فرضتها‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عليه‭ ‬وقضت‭ ‬بحرمانه‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬بسبب‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬سوريا‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تغلبت‭ ‬أستراليا،‭ ‬المصنفة‭ ‬27‭ ‬عالميا،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬بنغلادش‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويتطلع‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمنتخب‭ ‬مثل‭ ‬خالد‭ ‬النبريص،‭ ‬أحمد‭ ‬الكايد‭ ‬وإبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬عمير‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬توقّف‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فانتقل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لياقة‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات،‭ ‬واعتذر‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأقرّ‭ ‬دبوب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬عائلات‭ ‬تحت‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬محمود‭ ‬وادي‭ (‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬المصري‭) ‬ومحمد‭ ‬صالح‭ (‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المصري‭).‬

وفيما‭ ‬أكد‭ ‬مدربه‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭ ‬بأنه‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مشرف‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الزمن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬أستراليا‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬هناك‭ ‬مروّع‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬سيطرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬نملك‭ ‬السيطرة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أدائنا،‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬فلسطين‭ ‬ومحاولة‭ ‬انجاز‭ ‬المهمة‭ ‬لصالح‭ ‬أستراليا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لمنتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬أن‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتين‭ ‬سابقتين‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2019،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيران،‭ ‬الإمارات‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بطلاً‭ ‬لآسيا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بعدما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وخاض‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مناسبات‭.‬



