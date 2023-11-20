-->

Tuesday, 21 November 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطين تلعب في الكويت ((على أرضها))

11/20/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحظى‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬بحفاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشاهين‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية،‭ ‬نحتضن‭ ‬مباراة‭ ‬فلسطين‭ ‬الغالية‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬أرضكم،‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الصداقة‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭. ‬الكويت‭ ‬تحتضن‭ ‬أشقاءها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وهو‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرجوب‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬نشكرك‭ ‬ونشكر‭ ‬بلدك‭ ‬ودولتك‭ ‬والأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والأمير‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬أفضال‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭. ‬الكويت‭ ‬لها‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وانتشرت‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ونحن‭ ‬جمهوره‭. ‬حضوركم‭ ‬ودعمكم‭ ‬مهم‮»‬‭.‬

وأطلقت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬جهّز‭ ‬كوفيتك‭ ‬وتعال‭ ‬شجع‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬بغية‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإيصال‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬رفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬استضافة‭ ‬الجزائر‭ ‬مباريات‭ ‬فلسطين،‭ ‬لعدم‭ ‬انضوائها‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬حرص‭ ‬المسؤولون‭ ‬الكويتيون‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

واتخذ‭ ‬الحدث‭ ‬بُعداً‭ ‬عاطفياً،‭ ‬فقد‭ ‬حظيت‭ ‬بعثة‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬وصولها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وبمتابعة‭ ‬وتحفيز‭ ‬جماهيري‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬


أفضلية‭ ‬أسترالية‭ ‬

وعزم‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬التبرّع‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أرقام‭ ‬عبر‭ ‬صندوق‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأستراليين‭ ‬المحترفين‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيخصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للعبة‭ ‬مبلغاً‭ ‬مماثلاً‭.‬

رياضياً،‭ ‬تبدو‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬مرشحة‭ ‬للفوز‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬شهدت‭ ‬تعادل‭ ‬فلسطين،‭ ‬المصنفة‭ ‬96‭ ‬عالمياً،‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬ملعباً‭ ‬له‭ ‬جراء‭ ‬عقوبة‭ ‬فرضتها‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عليه‭ ‬وقضت‭ ‬بحرمانه‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬بسبب‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬سوريا‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تغلبت‭ ‬أستراليا،‭ ‬المصنفة‭ ‬27‭ ‬عالميا،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬بنغلادش‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويتطلع‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمنتخب‭ ‬مثل‭ ‬خالد‭ ‬النبريص،‭ ‬أحمد‭ ‬الكايد‭ ‬وإبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬عمير‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬توقّف‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فانتقل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لياقة‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات،‭ ‬واعتذر‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأقرّ‭ ‬دبوب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬عائلات‭ ‬تحت‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬محمود‭ ‬وادي‭ (‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬المصري‭) ‬ومحمد‭ ‬صالح‭ (‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المصري‭).‬

وفيما‭ ‬أكد‭ ‬مدربه‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭ ‬بأنه‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مشرف‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الزمن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬أستراليا‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬هناك‭ ‬مروّع‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬سيطرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬نملك‭ ‬السيطرة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أدائنا،‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬فلسطين‭ ‬ومحاولة‭ ‬انجاز‭ ‬المهمة‭ ‬لصالح‭ ‬أستراليا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لمنتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬أن‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتين‭ ‬سابقتين‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2019،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيران،‭ ‬الإمارات‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بطلاً‭ ‬لآسيا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بعدما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وخاض‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مناسبات‭.‬


MENAFN20112023000055011008ID1107460438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث