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الزرقاء: ورشة حول التوعية المجتمعية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

11/20/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح مندوب وزير البيئة مدير مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء الدكتور مشعل الفواز، ورشة علمية في مبنى المديرية، لمناقشة زيادة الوعي المجتمعي في مجال الكائنات المعدلة وراثيا، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.


وأكد الفواز أن الهدف من الورشة، التي حضرها 45 مشاركاً من جميع الجهات الرسمية والجامعات والمجتمع المحلي، هو تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على المواد المعدلة وراثيا وكيفية التعامل معها.


وتضمنت الورشة على 3 جلسات، حيث قدم بالجلسة الأولى منسق المشروع المهندس خالد المجالي ورقة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بكل إنجازاتها وأثرها على البيئة والإنسان، كما قدم في الجلسة الثانية مندوب مساعد منسق المشروع ورقة عمل حول بروتوكول السلامة الإحيائية والتعريف بمشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.


في حين اختتمت الجلسة الثالثة الورشة التوعوية، بمناقشة ورقة عمل حول مسودة قانون السلامة الإحيائية قدمها رئيس وحدة الشؤون القانوني في وزارة البيئة محمد الآغا.

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