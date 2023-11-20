الخارجية الأميركية: لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ونحن بحاجة لمرحلة انتقالية بقيادة فلسطينية.

وقالت الخارجية الأميركية إننا نريد فترات طويلة لوقف إطلاق النار بغزة ومزيدا من المساعدات الإنسانية تدخل للقطاع.

وأضافت: لا نحن ولا إسرائيل ينبغي أن نفرض شكل الحكم في غزة، وحماس لن تكون جزءا من هذه العملية.



وأشارت إلى أنها أبلغت إسرائيل أن عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة غير مقبول، لافتة إلى أننا نريد خطوات إسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين.

وبيّنت أن ما يزيد قليلا عن 1200 أميركي وحاصل على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم لا يزالون في غزة.