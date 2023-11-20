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يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يسرّح آلاف جنود الاحتياط

11/20/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.


وقال ضابط إسرائيلي إن "هناك رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط" إلى الاقتصاد.


وأضاف: "لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناء على تقييم الوضع".
ونوهت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قلص من عدد قواته من دون إعلان رسمي.

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