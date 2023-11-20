يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يسرّح آلاف جنود الاحتياط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.
وقال ضابط إسرائيلي إن "هناك رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط" إلى الاقتصاد.
وأضاف: "لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناء على تقييم الوضع".
ونوهت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قلص من عدد قواته من دون إعلان رسمي.
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