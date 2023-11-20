صحة غزة: شمال القطاع بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.
وأشار القدرة إلى وصول 500 إصابة من المستشفى الإندونيسي بغزة منها حالات معقدة.
وقال إننا نعمل على إجلاء جرحى من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات غزة وخارجها.
وأضاف أن المستشفى الإندونيسي لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال.
وبيّن أن مسيّرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.
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