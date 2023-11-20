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صحة غزة: شمال القطاع بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق

11/20/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.


وأشار القدرة إلى وصول 500 إصابة من المستشفى الإندونيسي بغزة منها حالات معقدة.


وقال إننا نعمل على إجلاء جرحى من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات غزة وخارجها.


وأضاف أن المستشفى الإندونيسي لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال.


وبيّن أن مسيّرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.

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