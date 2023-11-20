وصول 200 جريح من المستشفى الإندونيسي لجنوب قطاع غزة

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق الموجودين داخله.

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