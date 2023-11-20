وصول 200 جريح من المستشفى الإندونيسي لجنوب قطاع غزة

وصول 200 جريح من المستشفى الإندونيسي لجنوب قطاع غزة
التاريخ
11/20/2023 7:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل نحو 200 جريح من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات جنوبي قطاع غزة.
وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق الموجودين داخله.
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