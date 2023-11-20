أميركا تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة الإسرائيلية وطاقمها

أميركا تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة الإسرائيلية وطاقمها
التاريخ
11/20/2023 7:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أمس الاثنين، باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.
ووصف احتجاز السفينة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
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