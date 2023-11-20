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الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على عقد اجتماع آخر في سان فرانسيسكو

11/20/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد اجتماع مرة أخرى في قمة سان فرانسيسكو، لكنهما لم يحددا موعدا لذلك.
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين أن "الزعيمين اتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى، لكن التاريخ لم يتم تحديده بعد في تقويمهما".


وجرت المفاوضات بين الزعيمين يوم الأربعاء الماضي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.


وقد أكد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع.


من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.


وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.

RT

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