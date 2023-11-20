الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على عقد اجتماع آخر في سان فرانسيسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد اجتماع مرة أخرى في قمة سان فرانسيسكو، لكنهما لم يحددا موعدا لذلك.
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين أن "الزعيمين اتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى، لكن التاريخ لم يتم تحديده بعد في تقويمهما".
وجرت المفاوضات بين الزعيمين يوم الأربعاء الماضي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وقد أكد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع.
من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.
RT
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